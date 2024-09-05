دبي تحتضن أول ملعب «بيسبول» احترافي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن خططه لبناء أول ملعب بيسبول احترافي في تاريخ المنطقة، والذي سيتم تشييده داخل مجمع ذا سيفنز للرياضة والترفيه بدبي.

ولن يكون الملعب الجديد الأول من نوعه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب غرب آسيا. وقال كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيسبول يونايتد: إن الملعب الجديد الذي يحمل اسم، (بيسبول يونايتد)، هو بداية لجعل البيسبول الرياضة المفضلة المقبلة في الخليج والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأضاف: عملنا بجد لجلب أفضل ما في رياضة البيسبول إلى دبي، بدءاً من قاعدة المشجعين المتحمسين والمالكين المشاركين الأسطوريين، وانتهاءً بلاعبينا من الطراز العالمي وامتيازاتنا التاريخية.

أردنا ملعب بيسبول حقيقي يتم بناؤه خصيصاً ليكون بمثابة منصة إطلاق للبيسبول الاحترافي في جميع أنحاء المنطقة، وأن يكون ملعباً ريادياً وبحجم مناسب، يستخدم التكنولوجيا الجديدة مع تكريم تقاليد البيسبول الرائعة التي تمتد إلى 150 عاماً.

وبفضل العمل الجاد لفريقنا والرؤية المشتركة لشركائنا، يمكننا الآن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. ومن المقرر أن يكتمل بناء الملعب نهاية العام الجاري، ويحتضن العام المقبل كأس بيسبول يونايتد والموسم الأول لبيسبول يونايتد.

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