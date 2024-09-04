اتحاد التنس يوافق على طلب «الآسيوي» بضم «البيكل بول»

المصدر: دبي - البيان

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قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، إضافة رياضة «البيكل بول» إلى نشاطات الاتحاد، جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، الذي أقيم في دبي، بحضور أحمد عبدالملك أهلي نائب رئيس الاتحاد، وناصر المرزوقي الأمين العام والأعضاء.

واعتمد الاتحاد رياضة «البيكل بول»، ضمن ناشطاته، بناء على طلب رسمي تلقاه اتحاد التنس من الاتحاد الآسيوي.

وأكد ناصر المرزوقي، أن ضم رياضة البيكل بول لنشاطات الاتحاد رسمياً، سيسهم بتنظيم بطولات محلية، والإشراف عليها خلال خلال المسابقات المقبلة، وذلك لأجل تطويرها، ووفقاً لآليات وقوانين الاتحاد الدولي، وسيحرص اتحاد الإمارات للتنس على تقديم الدعم الفني والإداري، ولجذب المواهب الشابة.

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