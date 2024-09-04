منتخب الفنون القتالية يحصد 6 ميداليات ببطولة غرب آسيا في الأردن

المصدر: عمان - البيان

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حصد لاعبو منتخب الإمارات للفنون القتالية 6 ميداليات، في منافسات بطولة غرب آسيا للمبارزة للناشئين والأشبال والبراعم، والتي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمّان.

و توج فارس البلوشي بذهبية الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، وعبدالله الكندي بميداليتين، ذهبية السابر لفئة تحت 17 سنة، وفضية السابر لفئة تحت 15 سنة.

وتوجت أصيلة الزعابي بذهبية السابر لفئة تحت 17 سنة، والهيام البلوشي، ببرونزية الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، فيما جاءت مفاجأة البطولة من لاعب المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، عبدالله السماحي، حيث حصل على ذهبية غرب آسيا، بعد فوزه في منافسات الابيه لفئة تحت 11 سنة، ليكون أول إماراتي يظفر بذهبية آسيا في فئته.

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