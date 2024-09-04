«دبي الرياضي» يفتح باب التسجيل بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فتح مجلس دبي الرياضي، أمس، باب التسجيل للنسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

ويستمر التسجيل عبر الموقع الرسمي للدورة حتى 4 أكتوبر المقبل فيما تقام المنافسات بين 16 و30 من الشهر نفسه، وتتضمن النسخة الجديدة 8 ألعاب رياضية متنوعة هي البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، وسباق الموانع، وكرة السلة الثلاثية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلالها حصة الكوس رئيس قسم رياضة المرأة، مديرة الدورة، وعلياء الصافي المنسق العام للدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وراشد الكلباني - مشرف ومدرب ميدان فزاع للرماية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

لوائح

وشهدت الورشة استعراض اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة الثانية عشرة من الدورة وشروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة.

وأعلنت اللجنة الفنية عن تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، حيث تم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 16 أكتوبر في مركز دبي الدولي للبولينغ، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي 17 أكتوبر، وتقام بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي يوم 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون يوم 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي غرافيتي جيم يوم 27 أكتوبر، وتقام بطولة كرة السلة 3 × 3 في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.

شروط التسجيل

وضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 رياضات مختلفة كحد أقصى، ويسمح للموظفات وزوجات الموظفين وبنات الموظفات والموظفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات، وسيغلق التسجيل في كل رياضة بعد اكتمال العدد المسموح به للمشاركة، ويشترط مرور 6 أشهر على تعيين اللاعبة في المؤسسة التي تشارك باسمها من تاريخ بدء الدورة.

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