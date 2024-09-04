روري ماكلروي متحمس للدفاع عن لقب «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يستعد روري ماكلروي للعودة إلى دبي بهدف الفوز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للمرة الثالثة، الحدث الختامي لسلسلة رولكس التي تحتضنها عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل، آملاً بذلك، معادلة الراحل المخضرم سيفي باليستيروس الذي سبق وأن حقق رقماً قياسياً بفوزه بستة ألقاب هاري فاردون.

وافتتح بطل «السباق إلى دبي» الحالي موسمه لعام 2024 بدفاعٍ ناجحٍ عن لقبه في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وظل النجم الأيرلندي في صدارة التصنيف منذ يناير، بعدما حصل على المركز الثاني في بطولة «دبي إنفيتيشنال»، وقدم أداءً قوياً في أول ثلاث بطولات كبرى لهذا الموسم.

ويمكن اعتبار ملعب «ايرث» الشهير في عقارات جميرا للغولف، أرض البطولات بالنسبة لماكلوري، حيث فاز بالبطولة مرتين، وتصدر الترتيب العام للموسم في أعوام 2012 و2014 و2015 و2022 وأخيراً في 2023.

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً الآن، المركز الثالث في قائمة الفائزين في «السباق إلى دبي»، خلف الراحل سيفي باليستيروس بفارق فوز واحد، وثلاثة انتصارات خلف كولين مونتجمري، بينما يسعى لإضافة لقب أوروبي جديد إلى مسيرته الناجحة.

ويتصدر نجم البطولات الأربع الكبرى حالياً الترتيب في «السباق إلى دبي»، وسيقضي أسبوعين في الإمارات بعد تأكيد مشاركته في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي - أولى فعاليات نهائيات جولة دي بي وورلد العالمية، وهي سلسلة جديدة تضم حدثين بما في ذلك بطولة جولة دي بي ورلد العالمية الختامية للموسم.

وسيجتمع أفضل 70 لاعباً مؤهلاً في نهاية سلسلة «الباك 9» في نادي ياس لينكس بأبوظبي، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً منهم إلى دبي، حيث نهاية الموسم الجديد.

وقال ماكلروي: «دائماً ما أترقب المشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية بنهاية الموسم، دبي تحتل مكانة خاصة في قلبي، وقد كنت محظوظاً بتحقيق الكثير من النجاحات هناك، الحصول على فرصة لمعادلة رقم سيفي يحمل معنى كبيراً بالنسبة لي، فقد كان رائداً في عالم الغولف الأوروبي، وتأثيره على اللعبة عالمياً».

وأضاف: «ستكون هناك أسابيع حاسمة في الشرق الأوسط مع نهائيات جولة دي بي ورلد العالمية، وأنا أركز على تقديم أداء قوي في الغولف لأضع نفسي في منافسة على ألقاب جديدة».

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