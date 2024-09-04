3 ملايين مشارك في 208 فعاليات رياضية بدبي

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تستضيف دبي أكثر من 208 فعاليات رياضية متنوعة في الثلث الأخير من 2024، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومن المتوقع أن تستقطب حوالي 3 ملايين مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها، وتتوزع هذه الفعاليات بين 63 فعالية دولية و136 تنافسية ومجتمعية محلية و9 مؤتمرات ومعارض.

وتتصدر النسخة الثانية من بطولة «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام المشهد في نهاية هذا الأسبوع بمركز دبي العالمي التجاري بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، ويبلغ مجموع جوائز المالية مليوناً و200 ألف درهم، وتضم الفعالية مجموعة من المنافسات في فئات مختلفة ومعرضاً يقدم أفضل المنتجات في مجال اللياقة البدنية ويشكل فرصة مهمة للتواصل وتطوير الأعمال التجارية والاستفادة من فرص التعليم والتدريب، وتقام على هامش مهرجان «بينوس كلاسيك» بطولة العرب لمصارعة الذراعين في 10 أوزان للرجال والشباب، بمشاركة 150 لاعباً يمثلون 12 دولة، بإشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين.

وفي 21 سبتمبر الجاري تستضيف دبي بطولة العالم لمصارعة الذراعين بمشاركة 16 من نخبة الأبطال في هذه الرياضة التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، ويشهد شهر سبتمبر العديد من الفعاليات الأخرى مثل بطولة سوبر الخليج برو لبناء الأجسام وكذلك النسخة الـ15 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) التي ستقام 22 سبتمبر، وينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في قاعة «سكي دبي» الثلجية بمول الإمارات.

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يراوح عددها بين 20 و22 حاجزاً، والتي تم تصميمها على مضمار يمتد مسافة 3.5 كيلومترات، بحيث يجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي المرتقب يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق.

وتقام بطولة الرجبي الدولية خلال الفترة بين 27 سبتمبر و12 أكتوبر المقبل بمشاركة 450 لاعباً، ويشهد شهر أكتوبر العديد من الفعاليات المثيرة والمتميزة منها المؤتمر الدولي للطب الرياضي، الذي يشارك فيه 45 متحدثاً عالمياً، و26 آخرين من الإمارات والمنطقة، ومعرض دبي للعضلات 2024 هو المعرض الدولي الرائد للياقة البدنية وبناء الأجسام. ويقام في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وسيشهد المعرض هذا العام نسخته الأكبر بحضور 38,000 زائر وأكثر من 400 علامة تجارية عارضة و5000 مشارك.

ويتصدر تحدي دبي للياقة المشهد بداية من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الجديدة أكثر من مليونين و500 ألف مشارك، كما يشهد الأسبوعان الأخيران من أكتوبر فعاليتين متميزتين، الأولى تحدي «أربيان وريورز للموانع» التي من المتوقع أن تسجل ما يقرب من 3500 مشارك، والثانية سباق دبي نصف الماراثون الذي يستقطب سنوياً أكثر من 3000 عداء وعداءة.

وتستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة «بريميير بادل P1 دبي» التي تنظمها غالوب غلوبال بالتعاون مع المجلس في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل وتعد جزءاً من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في خمس قارات. يشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من الأفضل في العالم يتنافسون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات للحصول على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم إماراتي).

وتضم قائمة الفعاليات لشهري نوفمبر وديسمبر سباق دبي للتجديف الواقف وسباق السيدات للجري وتحدي دبي للدراجات الهوائية، وسباق سبارتان الشرق الأوسط للحواجز، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وبطولة دبي للتراثليون، وماراثون دبي للجري، وبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات والعديد من الفعاليات الأخرى.

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