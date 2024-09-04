العرياني سادس رماية البندقية 50 متراً في «بارالمبية باريس»

المصدر: باريس - البيان

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حقق عبدالله سلطان العرياني، لاعب منتخب الإمارات للرماية، المركز السادس في نهائيات مسابقة البندقية 50 متراً (ثلاثة أوضاع)، أمس، ضمن الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وتأهل العرياني، بنجاح من التصفيات التي أقيمت صباح أمس، بمركز شاتورو للرماية، في حين لم يحالف التوفيق زميله عبيد الدهماني.

وفي النهائيات التي شارك فيها أفضل 8 رماة على مستوى العالم، حجز العرياني المركز السادس في الترتيب العام بإجمالي 409.5 نقاط، في حين فاز بالمركز الأول الكوري الجنوبي جينو بارك بإجمالي 454.6 نقطة، محققاً رقماً بارالمبياً جديداً وفاز بالميدالية الذهبية.

ويتبقى للعرياني خوض منافسات مسابقة البندقية 50 متراً راقداً، والمقرر إقامتها غداً. وتخوض بعثة الإمارات اليوم منافسات، اليوم الثامن للدورة، والتي تتضمن مشاركة 4 لاعبين ولاعبات في مسابقات ألعاب القوى، حيث تشارك مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40)، وكل من نورة الكتبي وذكره الكعبي في نهائيات مسابقة دفع الجلة فئة (F32)، ومحمد الكعبي، في نهائي دفع الجلة أيضاً فئة (F36).

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