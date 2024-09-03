«جولف الإمارات» يشارك في «آسويية مانيلا»

المصدر: البيان

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أعلن اتحاد الجولف عن مشاركة فريقين لتمثيل دولة الإمارات في بطولة "آسيا والمحيط الهادئ" للناشئين والشباب، التي تنطلق غدًا وتستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، في نادي "مانيلا ساوثوودز" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

ويمثل الدولة في البطولة، المخصصة للبنين والبنات تحت 17 عامًا، كل من محمد سكيك وآسيا سليم ضمن الفريق الأول، وريان أحمد وأنكا ماتيو ضمن الفريق الثاني، تحت إشراف مدرب المنتخب كامرون فان روبن.

تعكس هذه المشاركة حرص اتحاد الجولف على التواجد في المحافل الخارجية العربية والآسيوية، بهدف تقديم أفضل أداء وتحقيق الإنجازات المنشودة.

يسمح نظام البطولة للاتحادات المحلية بالمشاركة بفريقين يتألف كل منهما من لاعبين (ذكر وأنثى)، ويمكن للاتحادات التي تضم لاعبين مصنفين ضمن الأوائل المشاركة بثلاثة فرق. تُقام المنافسات بنظامي الفرق والفردي، ويتم احتساب نتائج اللاعبين الأربعة والنقاط التي يجمعونها على مدار اليومين الأول والثاني لتحديد الفريق الفائز في منافسات الفرق، بينما يخصص اليوم الثالث لتحديد الفائزين في منافسات الفردي لكلا الجنسين.

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