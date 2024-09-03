ذهبية وفضيتان حصاد «الطاولة» في «غرب آسيا»

المصدر: البيان

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حصد منتخب الإمارات الوطني لكرة الطاولة 3 ميداليات في ختام مشاركته في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الفئات، التي أقيمت في الفترة من 26 إلى 31 أغسطس على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان.

تألق الثنائي علي الحواي وأحمد سعيد بتحقيقهما ذهبية الزوجي في فئة "تحت 15 عاماً"، كما نال علي الحواي فضية فردي "تحت 15 عاماً". وفي فئة "تحت 13 عاماً"، حصل الثنائي يوسف الحواي ومحمد سعيد على فضية الزوجي.

وضمت قائمة المنتخب المشارك في البطولة، والتي ترأسها حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد، 12 لاعباً.

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