«دبي لكرة السلة» يتأهب للمشاركة في الدوري الأوروبي

المصدر: دبي - وام

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أعلن فريق دبي لكرة السلة مشاركة لاعبيه المحترفين في منافسات جولة التأهيل للدوري الأوروبي، التي تقام ضمن رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، ثاني أكبر دوري لمحترفي كرة السلة في العالم بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين «ان بي إيه».

وتستضيف «كوكاكولا أرينا» في دبي يوم 22 سبتمبر الجاري، المواجهة الأولى للاعبي الفريق أمام فريق ريد ستار الصربي. وبحسب البيان الصادر أمس عن الفريق المؤسس حديثاً، تضم تشكيلته 12 لاعباً من الولايات المتحدة الأمريكية، وصربيا، وتركيا، والأردن، كرواتيا، والفلبين.

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