«تحدي دبي للياقة» ينطلق 26 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية الأكثر شعبية على مستوى المنطقة، هذا العام ليشجع سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً. وستقام الدورة الثامنة من التحدي خلال الفترة من السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق «تحدي دبي للياقة» في العام 2017 للمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وتعتبر هذه المبادرة أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، حيث تمثل دعوة لجعل اللياقة البدنية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للجميع، وأسلوب حياة مستداماً.

وصُممت فعاليات «تحدي دبي للياقة» هذا العام لتشجيع سكان دبي وزوارها من كافة الأعمار والقدرات البدنية على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً من أجل تعزيز لياقتهم البدنية، وتبنّي عادات صحية جديدة، وسوف تضم أجندة هذا العام عدداً كبيراً من الفعاليات الرياضية المجانية، وأنشطة اللياقة البدنية المجتمعية، بما في ذلك فعاليات «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و«تحدي دبي للجري»، حيث يتنافس المشاركون في مسارات بين المعالم الشهيرة لدبي على شارع الشيخ زايد.

وتعزيزاً لروح المجتمع وإظهاراً لالتزام المدينة بالصحة واللياقة البدنية، شهدت دورة العام الماضي من تحدي دبي للياقة تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين مع تسجيل أكثر من 2,4 مليون مشارك على مدار 30 يوماً، حيث جذبت الفعاليات الرئيسة التي أقيمت على شارع الشيخ زايد أكثر من 35,000 راكب دراجة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، وأكثر من 226,000 عدّاء في «تحدي دبي للجري».

ويهدف «تحدي دبي للياقة 2024»، الذي تم إعداد فعالياته وأنشطته لتناسب الجميع سواء كانوا رياضيين محترفين أو هواة، إلى جمع أفراد المجتمع ضمن تجارب وفعاليات لياقة بدنية مشتركة، ومساعدة الجميع على تحقيق أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية.

وتشمل الفعاليات الرئيسة في دورة هذا العام «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» والذي سيقام يوم السبت 2 نوفمبر، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» يوم الأحد 10 نوفمبر، و«تحدي دبي للجري»، يوم الأحد 24 نوفمبر، والذي يمثل ختام فعاليات «تحدي دبي للياقة 2024».

مع العلم بأنه سيتم تحديث المعلومات باستمرار حول أجندة الفعاليات والأنشطة لهذا الموسم، وكيفية التسجيل في التحدي خلال الأسابيع المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز