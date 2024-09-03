العرياني والدهماني جاهزان لمنافسات البندقية في «بارالمبية باريس»

المصدر: باريس - البيان

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حقق اللاعب محمد عثمان المركز الخامس في نهائي سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 متر، فئة «T34»، والتي أقيمت على مضمار «ستاد دي فرانس» ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وذلك في أول مشاركة له بالألعاب البارالمبية.

وقطع عثمان مسافة السباق في زمن قدره 15.40 ثانية، وحل خامساً، فيما فاز بالسباق التايلاندي شيوات راتانا وحقق رقماً بارالمبياً جديداً قدره 14.76 ثانية، وحاز على الميدالية الذهبية، وتلاه التونسي وليد كتيلة في المركز الثاني بزمن 15.14 ثانية، وفاز بالفضية، ثم الكندي أوستن سمينك في المركز الثالث بزمن قدره 15.19 ثانية ونال البرونزية.

وحرص مسؤولو البعثة، وهم: الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس البعثة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، على متابعة المنافسات في «ستاد دي فرانس»، وتحية اللاعب بعد السباق على الجهد الذي قدمه، وتحفيزه من أجل الاستفادة من نتائج المشاركة في هذا السباق والاحتكاك مع نجوم العالم أصحاب الخبرة، والتطلع إلى تقديم الأفضل فيما هو قادم خاصة أنها المشاركة الأولى له على مستوى الألعاب البارالمبية، ونجح في الوصول إلى المركز الخامس على مستوى العالم.

في سياق آخر، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الرماية لمسابقة البندقية 50 متراً «ثلاثة أوضاع» ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» والمقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية.

ويمثل منتخبنا المشارك في منافسات هذه المسابقة، كلا البطلين عبدالله سلطان العرياني، وعبيد الدهماني، حيث تعول بعثة الإمارات على هذه المسابقة في تحقيق أول إنجازاتها في باريس.

وتعد مسابقة البندقية 50 متراً «ثلاثة أوضاع»، التي تقام منافساتها في هذه الدورة بمركز شاتورو للرماية «240 كم جنوب باريس» واحدة من أهم مسابقات الرماية التي حقق منتخبنا فيها إنجازاته على مدار تاريخ مشاركاته في الألعاب البارالمبية.

ومن بين 22 ميدالية حققتها الإمارات عبر تاريخ مشاركتها في الألعاب البارالمبية، حجزت الرماية وتحديداً مسابقة البندقية 50 متراً «ثلاثة أوضاع» 5 ميداليات «ذهبيتان و3 فضيات» فيها، جميعهم للبطل عبدالله سلطان العرياني الذي حصد أولى ميدالياته في «لندن 2012» وكانت ذهبية، وتلاها بـ 3 فضيات في «ريو دي جانيرو 2016»، وذهبية أخرى في «طوكيو 2020»، والآمال معقودة في أن يحقق بطلي الإمارات في هذه المسابقة آمال البعثة في الوصول إلى منصات التتويج.

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