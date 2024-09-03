«دبي الرياضي» واتحاد الكرة الفرنسي يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية بدبي، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب بمختلف المجالات، وضمن اتفاقية التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، زار ليدوفيك ديبرو خبير الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ومسؤول العلاقات الدولية للاطلاع على برامج استقطاب وتطوير الموهوبين بدبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وناقش خطة العمل القادمة للتعاون بشأن تقييم عمل أكاديميات كرة القدم في أندية دبي وتطوير المواهب الرياضية.

والتقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالخبير الفرنسي، وأشاد حارب بالمدرسة الفرنسية لكرة القدم وبرامجها الرائدة والناجحة في استقطاب وتطوير الموهوبين وتكوين أجيال جديدة ناجحة في كرة القدم نجحت في الحصول على كأس العالم مرتين وكأس القارات وكذلك المنافسة الدائمة على بطولة أمم أوروبا وغيرها من البطولات.

كما أشاد باتفاقية التعاون بين المجلس والاتحاد الفرنسي لكرة القدم وما تحقق من خلال هذه الاتفاقية من نجاحات في مختلف الجوانب الإدارية التي تتعلق بقطاع كرة القدم في دبي.

بدوره، عبر الخبير الفرنسي عن سعادته بزيارة دبي وكذلك عن تقديره وإعجابه بالجهود التي يتم بذلها لاستقطاب وتطوير الموهوبين في كرة القدم بمختلف الأعمار والجنسيات وأشاد بالبرامج والمبادرات التي أطلقها مجلس دبي الرياضي في هذا المجال.

والتقى الخبير الفرنسي خلال زيارته لأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، مع مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين في أندية النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا، حيث قدم المديرون شرحاً مفصلاً حول الجوانب التنظيمية والفنية للأكاديميات وعرض منهجيات التدريب المعتمدة وبرامج تطوير المواهب وتأهيل المدربين والمحاضرات التوعوية للاعبين والاطلاع على مختلف المرافق الرياضية والطبية المستخدمة في تدريب اللاعبين وتأهيل المدربين والتطوير، وحضر حصص تدريب ومباريات فرق من الأكاديمية كما تابع حصص تحليل مصورة للمباريات قدمها عدد المدربين المواطنين بحضور اللاعبين.

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