موللر وثنائي إنجلترا يتألقون في غولف «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق اللاعب الدنماركي نيكلاس نورجارد موللر، أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إثر فوزه في بطولة بيتفريد البريطانية ماسترز، مع تواصل العد التنازلي لختام الموسم للجولة، الذي سيقام بضيافة الإمارات في أبوظبي ودبي، على التوالي، نوفمبر المقبل.

تفوق اللاعب الدنماركي، محققاً رصيداً قدره 16 ضربة تحت المعدل، ما قاده للتقدم 30 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز السادس في الترتيب العالمي الصادر بـ 1610 نقاط.

على صعيد آخر، شهدت البطولة إقامة منافسات «كأس الأمم» لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، والتي أقيمت بنظام الزوجي المختلط، وتفوق فيها ثنائي إنجلترا، كيب بوبيرت وهيذر جيلكس، ليحققا اللقب.

وتتميز جولة دي بي ورلد، بإقامة سلسلة خاصة من البطولات لأصحاب الهمم خلال الموسم، وستقام البطولة الختامية في دبي نوفمبر المقبل.

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