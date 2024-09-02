150 لاعباً يشاركون في بطولة العرب لمصارعة الذراعين بدبي

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، منافسات بطولة العرب لمصارعة الذراعين، والتي ستقام منافساتها ضمن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، وذلك يومي 7 و8 سبتمبر الحالي، في مركز دبي التجاري، بإشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين.

يشارك في البطولة نحو 150 لاعباً من 12 دولة، وهي، الإمارات العربية المتحدة، والكويت والسعودية والبحرين والعراق والمغرب ومصر وفلسطين والأردن وليبيا ولبنان وسوريا، وتبلغ مجموع جوائزها المادية 50 ألف درهم، وتتضمن منافسات في 10 أوزان للرجال والشباب.

بدوره، وصف فيصل الغيص الزعابي عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، البطولة، أنها خطوة على الطريق لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز ممارسة هذه الرياضة، منوهاً بأن إقامة منافساتها بشكل دوري، سيمهد لاكتشاف لاعبين جدد في المستقبل.

كما ثمن الزعابي الدعم الذي تحظى به مصارعة الذراعين من مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، مشيداً بدور رئيس اللحنة المنظمة لمهرجان بينوس كلاسيك انيس بينوس، لدوره الداعم لتطور رياضة مصارعة الذراعين في الإمارات، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، ورئيسه عبد الكريم عنداري.

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