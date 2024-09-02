فريقان يمثلان غولف الإمارات في بطولتي «آسيا والمحيط الهادئ»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للغولف، عن إرسال فريقين لتمثيل الدولة في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» للناشئين والشباب، التي تستهل غداً، وتمتد حتى السادس من سبتمبر الجاري، ويستضيفها نادي «مانيلا ساوثوودز»، في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ويمثل منتخبا الدولة في البطولة المخصص للبنين والبنات تحت 17 عاماً، كل من محمد سكيك، وآسيا سليم، وريان أحمد، وأنكا ماتيو، ويرافق البعثة مدرب المنتخب كامرون فان روبن.

وتتيح نتائج البطولة على صعيد منافسات الذكور، التأهل والمشاركة في بطولة الكأس الماسية في اليابان، فيما تحصل الفتيات الفائزات على فرصة المنافسة على لقب بطولة كوريا المفتوحة للسيدات.

وتأتي هذه المشاركة، لتؤكد حرص اتحاد الإمارات على الوجود بالمحافل الخارجية، العربية والآسيوية، من خلال اللاعبين واللاعبات، لتقديم الأفضل، وتحقيق الإنجازات المنشودة.

نظام

يسمح نظام البطولة للاتحاد المحلية، الاشتراك بفريقين، يتكون كل منها من لاعبين «ذكر وأنثى»، كما يمكن للاتحادات التي تضم في قوائمها لاعبين ضمن المصنفين الأوائل، المشاركة بثلاثة فرق، على أن تقام المنافسات بنظامي الفرق والفردي، ويتم احتساب نتائج اللاعبين الأربعة، والنقاط التي يتم جمعها على مدار اليومين الأول والثاني، لتحديد هوية الفريق الفائز في منافسات الفرق، فيما خصص ثالث أيام البطولة، لتحديد هوية الفائزين في منافسات الفردي لكلا الجنسين.

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