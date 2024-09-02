بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي تنطلق 29 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستعد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، للانطلاق هذا العام، في الفترة ما بين 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ملعب «ذا سيفنز»، وستشهد 3 أيام من الفعاليات المميزة، التي تناسب كافة فئات المجتمع، في حدث يتميز بأنه أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط.

وتحمل البطولة بنسختها هذا العام، عنوان «عطلة نهاية الأسبوع لهذا العام»، حيث تتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية على مدى نهاية أسبوع، حافلة بالتشويق والمنافسة، مع مشاركة أكبر تشكيلة من الرياضيين العالميين، ونخبة من الفنانين والمشاهير، بالإضافة إلى توفيرها لخدمات الضيافة الرفيعة والواعدة، مع مشاركة 128 دولة في خمس رياضات مختلفة، إلى جانب الرجبي السباعي، تشمل كرة الشبكة ورياضات اللياقة وتنس البادل.

كما طرحت اللجنة المنظمة تذاكر الحدث بأسعار تبدأ من 425 درهماً، أو 550 درهماً لعطلة نهاية الأسبوع، والتي أصبحت متوفرة الآن عبر الموقع الإلكتروني emiratesdubai7s.com، لتشمل مجموعة متنوعة من الباقات، بما فيها تذاكر اليوم الواحد وعطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى باقات الضيافة الشاملة، التي تتيح الوصول إلى «غرفة الشمس» الجديدة والحصرية لنسخة هذا العام، الخاصة بباقة كبار الشخصيات، مع توفر باقات الضيافة والتسجيل المسبق.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 80 ألف مشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» لعام 2024-2025، بعد النجاح المميز للنسخة السابقة، التي شهدت حضور أكثر من 6000 مشارك، و560 فريقاً من كافة المستويات والأعمار، من 32 دولة.

وتتنوع الأنشطة الرياضية التي ستخلق تجربة ممتعة للجمهور، حيث تشمل بطولة الكريكيت التي تقدمها شركة «دلسكو»، والتي تشهد توسعاً عاماً تلو الآخر، بالإضافة إلى جذبها لنخبة من فرق الهواة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب بطولة كرة الشبكة، التي تقدمها شركة «نخيل لإدارة المجتمعات»، حيث توفر منطقة مكونة من 4 ملاعب، والتي تم تجديدها حديثاً للاعبين والجمهور، متضمنة نطاقاً واسعاً من الأنشطة الترفيهية.

كما ستشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، النسخة الثالثة من مسابقات اللياقة، بالإضافة إلى بطولة WODON3، التي تضم فرقاً مختلطة، تتنافس في تمارين القوة واللياقة البدنية، وبطولة «ريباوند» الخاصة بتنس البادل، وتستهدف هواة البادل من كافة المستويات، للتنافس على ملاعب مصممة بدقة، مع إمكانية الوصول الكامل إلى البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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