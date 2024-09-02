"الإمارات للدراجات" يتصدر التصنيف العام ويحتفظ بلقب طواف رينيوي

المصدر: وام

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حقق تيم ويلينز سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مستحقاً أمس الأحد، في طواف رينيوي للمرة الثانية بعد 12 شهراً.

وأدار الدراج البلجيكي المخضرم استراتيجيته بمهارة، بفضل مساعدة زملائه في الفريق، ليظهر مهارة فائقة في الصعود النهائي المرصوف بالحصى على مسار موار اف جيراردسبرغن.

وقال ويلينز: “ كان فوزاً مهماً أمس، فمنذ بداية الأسبوع، كنا نعلم أن سباق الزمن والمرحلة الرئيسية حاسمتين، لذا قمنا بتخطيط استراتيجيتنا بناءً على ذلك. طوال الأسبوع كنت أشعر بحالة جيدة، وكنت واثقًا من قدرتي على تقديم أداء جيد . الفريق قام بعمل ممتاز في المقدمة نحو الصعود النهائي على طريق موار. كان من المثالي أن أكون في المقدمة مع دي ليه، مما ساعدنا في تقسيم المرحلة والتصنيف العام. أنا فخور بهذا الإنجاز الكبير.”

التصنيف العام لطواف رينيوي

1 - تيم ويلينز (فريق الإمارات) 16:03:28 ساعة.

2 - أليك سيغارت (فريق لوتو ديستني) +40 ثانية.

3 - بير ستراند هاجينيس (فريق فيسما ليس ايه بايك) +42 ثانية.

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