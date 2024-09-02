"أبوظبي للزوارق السريعة" يحرز لقب الجولة الـ4 لمونديال الفورمولا 2 ويتصدر الترتيب العام

المصدر: وام

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حققت زوارق نادي أبوظبي البحري، المركزين الأول والثاني، في منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 2، التي أقيمت أمس في مدينة سان نازارو الإيطالية.

وحلق راشد القمزي، على زورق "أبوظبي 1" في الصدارة، بينما حل زميله منصور المنصوري، على زورق" أبوظبي 36" في المركز الثاني في إنجاز إماراتي رياضي كبير، واحتلت السويدية ماتيلدا وايبيرج المركز الثالث.

وعلى ضوء تلك النتائج، عاد فريق أبوظبي لصدارة الترتيب العام مجدداً حيث انفرد راشد القمزي بالقمة برصيد 52 نقطة، وتلته ثانية ماتيلدا وايبيرج في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، في حين تراجع الليتواني ادجراس ريابكو للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، وصعد منصور المنصوري إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وتتبقى جولتان في المسابقة العالمية من المقرر لهما،أن تقاما في البرتغال خلال سبتمبر الجاري، وفي حال محافظة فريق أبوظبي على الصدارة سيحتفظ باللقب الذي حصده في الموسم الماضي ويعزز مكانته المرموقة على المستوى العالمي.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أبطال فريق أبوظبي على الإنجاز، مشيراً إلى أن تفوق القمزي والمنصوري لم يأت من فراغ في ظل المنافسة الشرسة بين أقوى المصنفين في العالم، وأن العودة إلى الصدارة ستكون حافزاً قوياً للفريق في الجولتين المقبلتين لإنهاء بطولة العالم في الصدارة والاحتفاظ باللقب.

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