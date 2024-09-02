برنامج «الأصايل» يعرض أسرار رياضة الهجن عبر «دبي ريسينج»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للإعلام» عن انتهاء التحضيرات الخاصة بإطلاق الموسم الجديد من برنامج «الأصايل» الذي يبث عبر شاشة «دبي ريسينج» التابعة لـ «دبي للإعلام»، ليواصل البرنامج مسيرته الناجحة مكرساً جماهيريته ومكانته كمصدر لكل ما يتعلق بسباقات الهجن التي تحظى باهتمام واسع في المجتمع الإماراتي بوصفها واحدة من أقدم وأعرق الرياضات في الدولة.

وسيطل البرنامج الذي تتزامن إطلالته مع انطلاقة موسم سباقات الهجن 2024 - 2025، ويتناوب على تقديمه كل من الزملاء محمد التميمي وإبراهيم محمدي، بحلة جديدة بالكامل ما يعكس التزام «دبي للإعلام» بمتابعة كل الفعاليات والأحداث الرياضية التي تشهدها دبي والإمارات والخليج وتقديم تغطية إعلامية واسعة لها، ما يجسد توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ويمتاز الموسم الجديد من «الأصايل» الذي ستنطلق أولى حلقاته غداً الثلاثاء، بتنوع فقراته التي تواكب موسم سباقات الهجن في مختلف ميادين الدولة، خصوصاً تلك التي يستضيفها «ميدان المرموم» في دبي، ومن أهمها «المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة» الذي يعد من أبرز المهرجانات في عالم السباقات، وكذلك «مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن» إلى جانب سباقات الهجن والأحداث والفعاليات ذات العلاقة التي تقام على مستوى منطقة الخليج.

وستشهد حلقات الموسم الجديد من البرنامج استضافة نخبة من الضيوف والمحللين ممن يتمتعون بالخبرة والمعرفة في سباقات الهجن، ومن أبرزهم سهيل بن غراب الكتبي، وسالم بن حظيرم الكتبي، وحمد بن ظبيب الشامسي، وسالم بن خليفة البلوشي، وسيف بن مبارك الحبسي، حيث سيتولى 3 خبراء في كل حلقة مهمة تحليل مجريات السباقات ونتائجها وآخر أخبار اللجان والمنظمين وغيرها، ما يساهم في إثراء فقرات البرنامج الذي يتضمن أيضاً لقاءات حصرية مع ملاك الهجن والمضمرين والمشاركين، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من التقارير الميدانية والمواد الإخبارية التي يتولى إعدادها وتقديمها فريق عمل القناة وشبكة مراسلي «دبي للإعلام» يواكبون من خلالها أحدث مستجدات سباقات الهجن وما يرافقها من فعاليات وأجواء خاصة، ويستعرضون فيها أهمية هذه الرياضة وتفردها ودورها في إحياء التراث الشعبي الأصيل وزرعه في نفوس الأجيال القادمة.

أحداث

ولفت عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية إلى حرص «دبي للإعلام» على مواكبة كل الأحداث المتعلقة برياضة الهجن التي تقام في دبي والإمارات والخليج. وقال: «تشكل سباقات الهجن جزءاً من منظومة التراث الإماراتي، وتحظى بمكانة خاصة لدى أبناء المجتمع المحلي، وقد أفردت لها الإمارات مساحة واسعة وأسست لها ميادين ومضامير متطورة جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في تنظيم سباقات الهجن، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي أولت هذه الرياضة اهتماماً خاصاً لارتباطها بالموروث الثقافي والرياضي المحلي»، وأضاف: تسعى «دبي للإعلام» عبر برامجها وتغطياتها المتنوعة إلى إبراز هذه الرياضة وما تحظى به من اهتمام واسع في الإمارات والمنطقة من خلال تطوير المحتوى الإعلامي الخاص بها وتقديمه بأساليب مختلفة، ما يساهم في تعزيز مكانتها وحضورها في الذاكرة المحلية».

من جانبه، أشار عبد الرزاق محمدي، مدير قناة «دبي ريسينج» بالإنابة إلى أن «دبي للإعلام» أفردت عبر برنامج «الأصايل» ومواسمه المتعددة مساحة واسعة لسباقات الهجن وما تشهده من منافسات شيقة وأجواء تراثية أصيلة، ما ساعد في تأسيس منصة إعلامية متخصصة بهذه الرياضة تمتاز بقدرتها على إبراز دور دبي والإمارات في تشجيعها ونشرها وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال: «يسعى برنامج «الأصايل» من خلال مضمونه المتنوع إلى تسليط الضوء على تفاصيل رياضة سباقات الهجن ونشر المعرفة حول ثقافتها المتجذرة في التراث المحلي، ما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة بأهمية هذه الرياضة ومكانتها في الذاكرة الإماراتية، وهو ما يتماشى مع جهود «دبي للإعلام» الهادفة إلى المحافظة على الموروث الإماراتي والاحتفاء بقيمه»، منوهاً إلى أن الموسم الجديد من برنامج «الأصايل» سيشهد عملية تطوير شاملة في فقراته ومحتواه وطريقة عرضه بهدف الارتقاء بمتابعة كل الفعاليات الخاصة بسباقات الهجن، وتلبية طموحات ملاك وجماهير الهجن، وتسليط الضوء على رياضة الهجن التي تمثل جزءاً أساسياً من الثقافة الإماراتية.

يذكر أن برنامج «الأصايل» سيبث على الهواء مباشرة من استوديوهات «دبي ريسينج» المقامة في ميدان المرموم، بدءاً من غدٍ الثلاثاء، وستعرض حلقاته كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 20:00 مساءً، وهو من إعداد علي الظاهري، وإنتاج عبد العزيز الشرهان.

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