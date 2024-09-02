«بحور» تنتزع ناموس الشوط الأول لشارة سعيد الكتبي للهجن بالذيد

المصدر: الذيد - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح أمس، منافسات سباق شارة سعيد معضد سعيد بن هويدن الكتبي لسباقات الهجن، وذلك بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وبمشاركة كبيرة من ملاك ومضمري الهجن.

تضمن السباق إقامة 30 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، منها شوطا رموز لأهل الذيد وشوطا رموز مفتوح وشوطا صعوب لأهل الذيد، وشوطا صعوب مفتوح «حلفة عن الدم للصعوب» و22 شوطاً مفتوحاً، لمسافة 2 كيلومتر.

نتائج

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول بحور لعلي مبارك سلطان عبيد الكتبي، الشـــــــوط الثاني الحجاج لعبد الله سالم الخاصوني الكتبي، الشــــــــوط الثالث حشمة لخالد حسين طالب المنصوري، الشــــــــوط الرابع مستقيم لسالم خلفان بالعري الكتبي، بزمن وقدره 2:51:16 «أفضل توقيت»، الشــــــــوط الخامس الشاهينية لسيف مبارك بن غويث الكتبي، الشــــــــوط السادس المحيط لمطر علي بن غدير الكتبي، الشــــــــوط السابع الشاهينية لسيف مبارك بن غويث الكتبي، الشــــــــوط الثامن تريند لمحمد حارب بنواس الكتبي، الشــــــــوط التاسع وعد لسالم خلفان بونواس الكتبي، الشــــــوط العاشر نبه لسالم خلفان بالعري الكتبي.

وفي نهاية السباق، توج عبد الله محمد بن معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وسعيد معضد سعيد بن هويدن الكتبي الفائزين بأشواط الرموز، بحضور محمد عبيد بن حامد الطنيجي نائب رئيس النادي، وخالد مطر الطنيجي وسالم راشد المحيان الكتبي أعضاء مجلس إدارة النادي.

من جانبه، توجه عبد الله محمد بن معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل لنادي الشارقة لسباقات الهجن وأهل الهجن وعشاق التراث للاستمرار بالمحافظة على هذا المورث المهم. كما توجه بالشكر إلى سعيد معضد بن هويدن الكتبي لإقامته هذا السباق الذي أتاح الفرصة الكبيرة لكافة ملاك ومضمري الهجن للمشاركة بهذا السباق الكبير.

بدوره، أكد سعيد معضد بن هويدن، أن نادي الشارقة لسباقات الهجن نجح في تنظيم مميز لهذا السباق الذي شهد منذ منافساته الأولى مشاركة كبيرة من ملاك الهجن، حيث قدمت خلاله المطايا المشاركة مستويات قوية، حملت المتعة والإثارة والقوة في كل شوط من أشواط السباق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز