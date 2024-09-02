أكاديمية «M.O.D» بطلاً لدولية دبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مساء أمس منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» في نادي شباب الأهلي بدبي.

وحضر منافسات اليوم الثالث وشارك في تتويج الفائزين يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي؛ وأحمد الجناحي، ضابط رئيسي تنفيذ فعاليات في مجلس دبي الرياضي.

وسجلت نسخة هذا العام من البطولة على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 74 نادياً وأكاديمية من مختلف دول العالم، بزيادة لافتة عن نسخة العام الماضي التي شارك فيها 64 نادياً وأكاديمية. وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي المحترفين والهواة، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات. وامتلأت المدرجات بالجماهير التي جاءت لتشجيع اللاعبين وأضفت على أجواء البطولة مزيداً من الحماس والندية، وسط عروض مهارية وفنية مذهلة قدمها الرياضيون.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية M.O.D بطلاً، وأكاديمية كوماندو جروب في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

مكاسب

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «حققت هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) العديد من المكاسب المهمة، بدءاً من استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين من حملة الحزام الأسود والبني والبنفسجي، والذين قدموا أداءات مميزة أمتعت الجمهور، ووصولاً إلى تقديمها المناخ المثالي للمواهب الواعدة من فئات الأشبال والبراعم لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع خطط الاتحاد في التركيز على الفئات السنية الأصغر بصفتها مستقبل جوجيتسو الإمارات».

أداء

وأشار البطران إلى دور هذه البطولة في تعزيز جاهزية اللاعبين وصقل مهاراتهم، حيث سمحت لهم بمنافسة لاعبين متمرسين يتمتعون بمسيرات طويلة في اللعبة، وبالتالي التحضير بشكل قوي للاستحقاقات القادمة.

وتابع: «قدم لاعبو الإمارات أداء رفيع المستوى على مدار أيام البطولة، وحصدوا العديد من الذهبيات في مختلف الفئات، ولمسنا مدى العزيمة والإصرار الذي أظهروه خلال النزالات لأجل الفوز، ولا ننسى أيضاً الإشادة بجهود الأندية والأكاديميات في الدولة ومشاركتها المكثفة في البطولة».

تعاون

وقال علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «يسرنا حضور النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث يظهر جلياً مدى الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المستويات المحلية والقارية والدولية، ولا سيما في عدد الفعاليات والبطولات وعدد اللاعبين والنجوم المشاركين، وعدد الأبطال الإماراتيين الحاصلين على ميداليات دولية.

كما نحظى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجوجيتسو بما يساهم في دعم جميع اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والوزنية، ونرى اليوم العديد من الأبطال الإماراتيين يشاركون في البطولات العالمية ويحصدون المراكز الأولى فيها، بفضل تنظيم بطولات وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم. وسعداء بمواصلة التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال الفترة المقبلة لاستضافة المزيد من البطولات في إمارة دبي».

تميز

وقالت حصة الشامسي، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو والتي نجحت في اقتناص ذهبية المحترفات لوزن 55 كجم: «تغمرني السعادة بتحقيق الذهبية وتخطي هذا التحدي قبل المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث جاءت ثمرة الكثير من التدريبات الطويلة خلال الأيام الماضية. وأرجو أن يكون إنجاز اليوم حافزاً لمواصلة تحقيق النجاحات، ولا سيما مع اقتراب بطولة العالم للجوجيتسو».

وأكدت مهرة محفوظ، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو الفائزة بذهبية المحترفات لوزن 62 كجم: «سعيدة جداً لنجاحي في حصد الذهبية وتمثيل نادي الوحدة على أحسن وجه، وواجهت خلال النزالات العديد من اللاعبات اللواتي سأتنافس معهن خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتمكنت من اكتشاف نقاط الضعف والقوة لديهن، ما يساعدني جداً على الاستعداد لخوض البطولة وتحقيق نتيجة مميزة. وأتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لنا لكي نصل إلى هذا المستوى».

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