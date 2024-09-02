8 ميداليات ملونة لـ «جوجيتسو الإمارات» ببطولة أبوظبي غراند سلام بموسكو

المصدر: موسكو - وام

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اختتمت مساء أول من أمس منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لفئة الأساتذة والناشئين التي أقيمت في صالة دينامو بالعاصمة الروسية موسكو، وشهدت مشاركة نخبة من نجوم اللعبة حول العالم.

وحصد لاعبو الإمارات 8 ميداليات ملونة بمنافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية «ستيرلا تيم» الروسية في تحقيق المركز الأول، بينما حلت أكاديمية «M.O.D UAE» الإماراتية في المركز الثاني، وأكاديمية «تشيك مات» الأمريكية بالمركز الثالث.

وتوج إبراهيم الحمادي من أكاديمية «M.O.D. UAE» بذهبية وزن 94 كجم في فئة الحزام البني، في حين نال زملاؤه من الأكاديمية نفسها علي البلوشي الحزام البنفسجي فضية وزن 69 كجم، وعبدالله البلوشي الحزام البني فضية وزن 69 كجم، وعبدالله المرزوقي فضية وزن 77 كجم، وحسن سبيل فضية وزن 94 كجم، كما فاز بالميداليات البرونزية كل من: هيثم الحناوي في وزن 62 كجم، ومصعب عبدالله في وزن 94 كجم، ومن نادي بني ياس حصد عادل البلوشي فضية وزن 77 كجم للحزام الأسود.

وتمكن اللاعبون البرازيليون المنتمون لأكاديميات إماراتية، تياجو ماركيز من كوماندو جروب من حصد ذهبية وزن 77 كجم، إلى جانب زملائه من الأكاديمية نفسها ماثيوس خافيير الذي فاز بذهبية وزن 94 كجم، وفليبي بيريرا الذي حقق ذهبية وزن تحت 120 كجم.

تعد بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو من الفعاليات الرياضية البارزة التي تنظمها أبوظبي حول العالم وتسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الجوجيتسو ورفع مستواها، وأصبحت وجهة رئيسية لأهم اللاعبين المحترفين عالمياً والذين يحرصون على المشاركة فيها.

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