محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات سفيراً للأمم المتحدة للسياحة الرياضية

المصدر: مونزا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقديراً لإسهاماته القيّمة في مجال السياحة الرياضية المستدامة، قامت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بتعيين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، سفيراً للسياحة المستدامة في مجال الرياضة.

ويأتي هذا التعيين، ليسلّط الضوء على التزام بن سليم، بدمج الاستدامة في فعاليات وأنشطة رياضة السيارات، وجهوده المستمرة في تعزيز المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والارتقاء بالمشهد السياحي العالمي.

منذ انتخابه رئيساً، تمّ منح الاتحاد الدولي للسيارات أكثر من 40 اعتماداً بيئياً جديداً، تركز على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في رياضة السيارات، بينما حقّق الاتحاد الدولي للسيارات على المستوى الداخلي، انخفاضاً بنسبة 8.3 % في الانبعاثات لكل موظف، على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث أصبح الاتحاد الدولي للسيارات أول اتحاد رياضي يكتسب دور المراقب في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

في هذا السياق، أكّد بن سليم أن «هذه الشراكة مع الأمم المتحدة، تعكس الالتزام التام للاتحاد الدولي للسيارات بالسياحة المستدامة والمسؤولية الاجتماعية»، وقال: «نسعى لتكون مبادراتنا الدولية متماهية مع رسالة الأمم المتحدة، وبالتالي، نشجّع فكرة السفر المسؤول، ونعمل على إرساء معايير استدامة جديدة، عبر مختلف الفعاليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات. عملنا لا يقتصر على الترويج والتأييد فقط، بل نحن نقوم بتنفيذ الممارسات المستدامة بشكلٍ فعال، ونعمل على تثقيف الأجيال الجديدة، كما نسهم مباشرةً في إحداث تغيير إيجابي في عالم الرياضة والسياحة».

ويضيف بن سليم: «بالنيابة عن الاتحاد الدولي للسيارات، أتشرّف بتعييني سفيراً للأمم المتحدة في مجال السياحة الرياضية. لقد أثبت الاتحاد في السنوات الماضية، أنه مرجعاً للرياضة والتنقّل والسياحة، وسأسعى دائماً، بالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة، على تصويب أولويّة الاتحاد نحو توفير الحلول المستدامة للجميع».

وبما أن الرياضة هي أحد القطاعات الأسرع نمواً في السياحة، فقد أقام الاتحاد الدولي للسيارات شراكة مع الأمم المتحدة للسياحة، لتعزيز الرياضة على نطاق عالمي، مع زيادة الوعي بالممارسات المستدامة، والآثار الإيجابية على الوجهات.

إلى جانب تعيين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات سفيراً، فقد وقع مذكرة تفاهم مع الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولويكاشفيلي، ملتزماً بالتعاون المستمر بين الاتحاد الدولي للسيارات، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتعزيز فهم إمكانات السياحة الرياضية، وأهمية الممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

ويلتزم الاتحاد الدولي للسيارات، بتعزيز الشفافية والمساءلة حول الاستدامة، والعمل بشكل وثيق مع الأعضاء والبطولات، لتطوير الممارسات والأنشطة التنافسية والمستدامة، مع التركيز على ثلاثة أهداف استراتيجية: تسريع التوجه المناخي نحو صافي الصفر، تعزيز الحلول المستدامة والمبتكرة، وإلهام الآخرين بتبني الممارسات المستدامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز