أكاديمية" M.O.D "بطلا و"كوماندو جروب" وصيفاً بختام بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

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أختتمت مساء اليوم منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في نادي شباب الأهلي بدبي وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي المحترفين والهواة، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات وسط حضور جماهيري كبير.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية" M.O.D "بطلا وأكاديمية كوماندو جروب بمركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الثالث وشارك في تتويج الفائزين سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الاتحاد، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وسجلت نسخة هذا العام من البطولة على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 74 ناديا وأكاديمية من مختلف دول العالم بزيادة لافتة عن نسخة العام الماضي التي شارك فيها 64 ناديا وأكاديمية.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) حققت العديد من المكاسب المهمة، بدءاً من استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين من حملة الحزام الأسود والبني والبنفسجي، والذين قدموا أداء مميزا أمتع الجمهور، وصولاً إلى الكشف عن عدد من المواهب الواعدة من فئات الأشبال والبراعم، بما ينسجم مع خطط الاتحاد في التركيز على الفئات السنية الأصغر بصفتها مستقبل جوجيتسو الإمارات.

من جانبه أكد علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي أهمية تنظيم النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، منوها بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المستويات المحلية والقارية والدولية لتطوير وتمكين وتأهيل اللاعبين واللاعبات وأثنى على وجود العديد من الأبطال القادرين على حصد الميداليات الإقليمية والقارية والعالمية بعدما أصبحت الإمارات حاليا الرقم الصعب في اللعبة على المستوى العالمي.

من ناحيته لفت باولينيو بارونا، مدرب أكاديمية كوماندو جروب إلى الأداء القوي للاعبي الأكاديمية في البطولة وسعيهم للمنافسة على المراكز الأولى مؤكدا الحرص على المشاركة في مختلف البطولات لأن ذلك يعزز ثقة اللاعبين بقدراتهم ويحفزهم لتقديم المزيد.

وأكد اللاعب السويسري كاستريوت موستافي من نادي روكوس للجوجيتسو والرياضات القتالية، صاحب ذهبية المحترفين لوزن 120 كجم أهمية مشاركته في البطولة وتحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز في العديد من النزالات القوية، مشيرا إلى أن البطولة شكلت فرصة مميزة و مثالية لمواجهة نخبة اللاعبين في العالم .

من جانبها أكدت حصة الشامسي، لاعبة نادي الوحدة الفائزة بذهبية المحترفات لوزن 55 كجم أن فوزها جاء ثمرة التدريبات المكثفة خلال الأيام الماضية ، منوهة إلى أن ذلك يحفزها للمشاركة في التحديات المقبلة وأبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

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