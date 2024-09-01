ألمانيا تخطط لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029 أو 2031

المصدر: وكالات

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يعتزم الاتحاد الألماني لألعاب القوى التقدم بطلب استضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عام 2029 أو 2031 بمدينة ميونخ.

وذكر الاتحاد الألماني للقوى اليوم الأحد إن اقتراحا ببيان نوايا تم تمريره في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي جرى بمدينة دريسدن.

واستضافت ألمانيا بطولة العالم للقوة عام 1993 بمدينة شتوتجارت و2009 في العاصمة برلين، فيما استضاف الملعب الأولمبي بميونخ نسختي بطولة أوروبا عامي 2002 و2022، علما بأن الفعاليات الأربع شهدت تواجدا جماهيريا كبيرا.

وقال إدريس جونشينسكا، رئيس الاتحاد الألماني للقوى: "بالنسبة لنا، ميونخ موقع مثالي لإقامة بطولة العالم لألعاب القوى، مع توافر فرصة جيدة للفوز بالتنظيم حال التقدم بطلب استضافة".

وكشف جونشينسكا أن المحادثات الأولية جرت مع مدينة ميونخ والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ومن المقرر أن تقام النسختان القادمتان لبطولة العالم للقوى في آسيا، حيث تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو المسابقة عام 2025، بينما تنظم العاصمة الصينية بكين النسخة التالية عام 2027.

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