منتخب ناشئي اليد إلى الأردن اليوم للمشاركة في «الآسيوية العاشرة»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر، اليوم، بعثة منتخبنا الوطني لليد للناشئين متوجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين، والتي تنطلق في العاصمة الأردنية بعد غدٍ وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري ، ويرأس البعثة نبيل محمد بن عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد.

وكانت قرعة البطولة، التي جرت بالأردن في الخامس عشر من أغسطس الماضي قد وضعت منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة (C) من الدور التمهيدي للبطولة مع منتخبي السعودية وقطر، حيث سيقام بين المنتخبات الثلاثة دوري من دور واحد، يصعد بعده الأول والثاني، للمنافسة في الدور الرئيسي للبطولة.

ومن المقرر أن يفتتح منتخبنا الدور التمهيدي بلقاء المنتخب السعودي بعد غدٍ.

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