«رئيس اللجنة الدولية»: الإمارات محرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية في العالم

المصدر: باريس - البيان

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أكد البرازيلي أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أن دولة الإمارات رائدة ومحرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية، ورياضات أصحاب الهمم في العالم.

وتشارك الإمارات حالياً في الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية «باريس 2024» والمقامة منافساتها، خلال الفترة من 28 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الجاري.

وقال أندرو بارسونز، إن الإمارات واحدة من اللاعبين الرئيسيين في العالم عندما يتعلق الأمر بالرياضات البارالمبية، سواء على صعيد استضافة العديد من المسابقات، والبطولات رفيعة المستوى العالمية، وأيضاً لدورها عندما يتعلق الأمر بتطوير الألعاب البارالمبية، في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف: «نعلم جيداً قدر الدعم والرعاية الكبيرين المقدمين في الإمارات للرياضات البارالمبية، سواء من قبل اللجنة البارالمبية الإماراتية، أو من الحكومة، فالحكومة الإماراتية كانت داعمة دائماً للحركة البارالمبية الدولية».

وكشف بارسونز أنه ناقش، أمس، مع الوفد الإماراتي، الذي اجتمع معه سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة في الألعاب البارالمبية، علاوة على مجموعة من المبادرات المشتركة. وقال «المشروعات المقترحة بيننا واعدة جداً، وأعتقد أنها سترى النور قريباً».

وعبر رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن إعجابه بالنسخة الحالية «باريس 2024»، التي تبدو مميزة في كل تفاصيلها، بداية من حفل الافتتاح المبهر، وانتهاء بالحضور الجماهيري الكبير في كل المنافسات والملاعب.

تحدٍ جديد

وعلى صعيد المنافسات يستعد أبطال الإمارات لخوض جولة جديدة من المنافسات في رياضيتي الرماية وألعاب القوى اليوم، ففي منافسات الرماية، التي تقام بمركز شاتورو للرماية، التي تبعد جنوباً عن العاصمة باريس نحو 270 كم، يخوض كل من سيف النعيمي، وعبيد الدهماني تصفيات مسابقة «10 متر» بندقية هوائي (راقد) للرجال، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.

كما تخوض كلا من عائشة المهيري وعائشة الشامسي تصفيات مسابقة «10 متر» بندقية (راقد) للسيدات، وتقام النهائيات في الفترة المسائية.

وفي ألعاب القوى، التي تقام على «ستاد دي فرانس» بالعاصمة باريس، يخوض محمد عثمان أولى سباقاته على الكراسي المتحركة، في تصفيات مسابقة 100 متر، على أن تقام النهائيات غداً. وعلى مستوى النتائج احتل الدراج أحمد البدواوي المركز الـ22 في تصفيات سباق 1000 متر ضد الساعة لفئة (C5)، بعدما قطع مسافة السباق في 1.13.100 ساعة.

وفي الرماية حققت اللاعبة عائشة الشامسي، المركز الـ14 في تصفيات مسابقة «10 متر» مسدس ضغط هواء وقوف «مختلط» لفئة (SH2)، بنتيجة 630.1 نقطة، فيما جاءت زميلتها عائشة المهيري، في المركز الـ22 بإجمالي 626.7 نقطة، في نفس المسابقة.

وفي ألعاب القوى جاءت نورة الكتبي في المركز الثامن من نهائيات مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32)، قاطعة مسافة قدرها 20.69 متراً، فيما جاءت زميلتها ذكرى الكعبي في المركز التاسع لنفس المسابقة بمسافة 20.29 متراً.

وفي الرماية، التي جرت منافساتها، أمس، احتل عبدالله سلطان العرياني المركز التاسع في تصفيات مسابقة «10 متر» بندقية هوائي وقوف، محرزاً 618.3 نقطة، في حين تأهل الثمانية الأوائل للنهائيات، واحتل عبيد الدهماني المركز الثالث عشر في نفس المسابقة محققاً 613.9 نقطة، من إجمالي 18 رامياً مشاركاً.

على صعيد متصل يشارك الحكم الدولي الإماراتي يعقوب على عباس في إدارة منافسات الرماية بالدورة، بعد نيله ثقة اللجنة البارالمبية الدولية، نظراً لخبرته الطويلة، حيث شارك في إدارة العديد من بطولات العالم والدورات البارالمبية القارية والعالمية.

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