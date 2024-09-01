عامر نصراوي: فضية غرب آسيا بداية مبشرة لمستقبل «الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد التونسي عامر نصراوي، مدرب المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة، بالنتائج الإيجابية للمشاركة في منافسات النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب مواليد 2005، بعدما حصد وصافة الترتيب العام بخسارة النهائي أمام منتخب السعودية 2 - 3.

ورأى مدرب «أبيض شباب الطائرة» أن حصد الميدالية الفضية يعد أفضل إنجاز لمنتخبات الطائرة على الصعيد القاري في كل الفئات «رجال، شباب وناشئين»، مشيراً إلى أنها أول ميدالية، تحصدها منتخبات الطائرة منذ أكثر من 18 عاماً، وأكد أن هذا يمثل بداية إيجابية.

وقال: «المشاركة إيجابية بغض النظر عن النتائج، وعلينا تكثيف مشاركات المنتخبات الوطنية بصورة مستمرة، بهدف تحسين المستوي العام، وزيادة درجات الانسجام بين اللاعبين، من خلال التباري مع المنتخبات القوية على المستوى القاري والإقليمي في غرب آسيا، والبطولات العربية والخليجية».

أخطاء

ولفت نصراوي إلى أن بعض الأخطاء في مباراة النهائي أمام السعودية حرمت منتخبنا الوطني للشباب من الفوز وحصد اللقب، وأضاف: «أعتقد أن المشاركة كانت إيجابية بعد نحو شهر ونصف الشهر من الإعداد المتواصل للمنتخب، ونأمل أن تكون الميداليات الفضية حافزاً لمشاركات أفضل، ومجموعة المنتخب الحالية بها مواهب على مستوى عالٍ، وينتظرهم مستقبل واعد، وبطبيعة الحال المرحلة المقبلة هي لمنتخبات الرجال، وإن شاء الله يكون منها عناصر تمثل نواة المرحلة المقبلة، والتفكير في منتخب الرجال يعتمد أكثر على لاعبين من فئة الشباب».

وكشف مدرب منتخب شباب الطائرة عن التخطيط المبكر لمشاركة جديدة لمنتخب الرجال، الذي سيضم مجموعة من عناصر المنتخب الحالي للشباب في منافسات البطولة العربية بالبحرين في أكتوبر المقبل، وقال: «نستقطب أفضل اللاعبين وتجميعهم لكي يشكلوا نواة في المستقبل، ومنتخباً يكون قادراً على المنافسة في بطولات الخليج، وبطولات غرب آسيا».

وختم قائلاً: «نحاول التقدم بالفريق إلى أقصى مرحلة، وأهم شيء أن يعتمد المنتخب أكثر على لاعبين شبان لم تتجاوز أعمارهم 25 أو 26 سنة حتى تكون لهم فرصه للانسجام مع بعضهم البعض، وبالتالي بعد سنة أو سنتين مع مزيد من الخبرة والاحتكاك مع المنتخبات الأخرى يكون لدينا منتخب شاب دائم، لديه إمكانات فنية وبدنية ممتازة».

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