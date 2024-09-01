إثارة في «دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل أجواء المنافسات الكثيرة والحماسية لليوم الثاني على التوالي ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في نادي شباب الأهلي بدبي وتختتم منافساتها اليوم.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، الذي شهد نزالات فئات الناشئين والشباب والأساتذة، تبوأ فريق أكاديمية M.O.D الصدارة تلته أكاديمية كوماندو جروب، ثم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تتمتع البطولات الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بمكانة مرموقة ضمن أقوى البطولات العالمية التي تستقطب نخبة اللاعبين من المنطقة والعالم، ولا سيما في ظل الخبرات الكبيرة والتميز اللافت للرابطة في تنظيم العديد من البطولات في مختلف أنحاء العالم.

ونرى معدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة، بما يعكس حرصهم على الارتقاء في تصنيفهم لدى الرابطة وكسب نقاط تؤهلهم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

ناهيك عن أهمية هذه البطولات على صعيد تطوير المواهب المحلية، من خلال منح لاعبينا فرصة مواجهة أقوى اللاعبين على مستوى العالم».

وأشاد الظاهري بقوة المنافسات والعزيمة التي أظهرها اللاعبون على البساط والعروض المهارية التي قدموها وأمتعوا بها الجمهور، منوهاً بالمستوى التنظيمي المشرّف للبطولة والاحترافية العالية للكوادر والفرق التطوعية، وخاصة مع استضافة عدد كبير من اللاعبين من جميع الفئات، ما يتطلب بنية تحتية متطورة وتطبيق أرفع معايير الجودة والاستعانة بأفضل اللجان التحكيمية، الأمر الذي يبرز في جميع البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في مختلف إمارات الدولة، مستنداً إلى الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة.

وقال محمد سعيد الغيثي، لاعب فريق أكاديمية M.O.D والفائز بذهبية وزن 120 كجم فئة الأساتذة: أشارك دوماً في بطولات رابطة AJP، انطلاقاً من حرصي على اكتساب خبرات جديدة والتنافس ضد الأفضل في العالم، وتحقيق الإنجاز تلو الآخر وصولاً إلى الحزام الأسود. كما كانت منافسات قوية وشارك فيها العديد من الأبطال المتميزين، ما يضفي مزيداً من الأهمية إلى هذه الميدالية الذهبية.

وتختتم البطولة فعاليتها اليوم بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين، بمشاركة كبيرة من أبرز نجوم اللعبة في المنطقة والعالم.

حضور كبير

وانطلقت أول من أمس، منافسات جولة «بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في موسكو، وسط حضور جماهيري كبير، وبمشاركة شخصيات بارزة، من دول العالم المختلفة.

وأقيمت المنافسات على صالة «دينامو» الرياضية، بمشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة من 30 جنسية حول العالم، كما شهدت مشاركة 40 لاعباً ولاعبة من الإمارات يمثلون أكاديميات رياضية متعددة منها «M.O.D UAE» ونادي العين، ونادي الوحدة، ونادي بني ياس.

واختتمت منافسات اليوم الأول، المخصصة لفئة الهواة، بتصدر أكاديمية «استريلا» من روسيا المركز الأول، بينما جاءت أكاديمية «تشيك مايت» الأمريكية في المركز الثاني، وحلت أكاديمية «كريستان كستارو» من روسيا في المركز الثالث.

وأكد زايد الكعبي، مدرب نادي العين، أهمية بطولة أبوظبي غراند سلام وقال: «نركز بشكل كبير على هذه البطولة كل عام لأنها تحمل اسم أبوظبي وتجمع نخبة اللاعبين في العالم في منافسات قوية، ونبذل قصارى جهدنا في التحضير لضمان تقديم أفضل أداء».

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