القمزي: «أبوظبي للزوارق» جاهز للمنافسة على صدارة المونديال

المصدر: روما - البيان

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أكد راشد القمزي، بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، جهوزية زوارق أبوظبي للمنافسة على صدارة السباق الرئيسي للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» الذي ينطلق اليوم في مدينة سان نازارو الإيطالية، بعد مرحلة مكثفة من الاستعدادات القوية.

وقال في تصريح صحافي أمس، إن سان نازارو من المسارات المفضلة لفريق أبوظبي بعد نجاحه في تحقيق لقب الجولة الموسم الماضي. وأوضح القمزي الذي تصدر الترتيب العام مع نهاية الجولة الثانية من البطولة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في الجولة الماضية، أنه وزملاؤه يدركون جيداً قوة المنافسة وطموحات الجميع للفوز، وسيعملون على إظهار أفضل ما يملكون للوصول إلى الصدارة.

ويشارك في المنافسات 22 زورقاً يتقدمها زوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي، على زورق «أبوظبي 1»، ومنصور المنصوري، على زورق «أبوظبي 36». ويأتي القمزي ثالثاً في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، ويتصدر الترتيب زورق الليتواني إدجراس ريابكو، برصيد 36 نقطة، ويأتي ثانياً زورق السويدية ماتيلدا وايبيرج، برصيد 32 نقطة.

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