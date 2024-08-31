انطلاقة قوية للبطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين في العين

المصدر: العين - البيان

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شهدت منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، المقامة حالياً في مركز أدنيك العين، حتى 9 سبتمبر المقبل، تألق عدد من اللاعبين العرب في التصفيات الأولية لمختلف الأوزان. فقد فاز علي بني ياسين من الأردن على عبدالله ناجي من الإمارات في وزن 35 كغم، وفاز عزم العمري من السعودية على محمد سعيد المري من قطر في وزن 43 كغم.

وتقام البطولة بمشاركة 26 دولة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة. وفي بقية النتائج، فاز بيكاخان أورازباي على مطر الزعابي من الإمارات، بقرار فني في الجولة الثانية، بعدما كان الأخير قريباً من الفوز، كما فاز دينا يادورا سادوشا من سريلانكا على تميم الحازمي من السعودية، بعد انسحاب الأخير، وفاز نور سلطان زومالييف من قرغيزستان على أحمد المسماري من الإمارات، بعد قرار فني في الجولة الثانية.

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