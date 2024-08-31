«أبوظبي للزوارق» جاهز لاستعادة صدارة مونديال فورمولا 2

المصدر: روما - البيان

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يبدأ فريق أبوظبي اليوم مهمة صعبة ضمن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والمقامة في مدينة سان نازارو الإيطالية بدخول منافسات وتصفيات سباق أفضل زمن وتحدٍ قوي يشارك من خلاله 22 زورقاً في سبيل الوصول للسرعات الأعلى والأقوى في المنافسة.

ويشارك حامل اللقب فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي الفائز بلقب البطولة عن الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه ومشاركة منصور المنصوري الواعد أيضاً في هذه الفئة بهدف الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي، ويشكل سباق أفضل زمن الذي ينطلق اليوم على ثلاث مراحل نقطة مهمة ضمن المنافسة في هذه الجولة.

وشهدت الجولات الماضية من البطولة تقلبات مختلفة في النتيجة، أفرزت في الوقت الحالي حلول راشد القمزي في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، وتصدر الليتواني إدجراس ريابكو للترتيب العام برصيد 36 نقطة، وحلول السويدية ماتيلدا وايبرغ في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ويسعى القمزي لاستعادة صدارة الترتيب عبر هذه الجولة.

وتقام المنافسة على امتداد النهر في نهر سان نازارو للموسم الثالث على التوالي في هذه المنطقة، وهي المنطقة نفسها أيضاً التي تحتضن دوماً تدريبات وتمارين فريق أبوظبي منذ مواسم طويلة. وتبدأ المنافسات اليوم مع اجتماع المتسابقين في الصباح الباكر في تمام الثامنة صباحاً بتوقيت إيطاليا ومن خلال الاجتماع يتم شرح أهم القوانين واللوائح الخاصة، ثم تنطلق مرحلة التجارب الحرة للزوارق المشاركة في تمام العاشرة صباحاً، ولاحقاً تنطلق تصفيات أفضل زمن ابتداءً من الثانية والنصف ظهراً.

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