البراعم يتألقون في «دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة قوية وتألق من البراعم والأطفال والأشبال، وسط حضور جماهيري استثنائي وأجواء حماسية وتشجيع كبير من الأسر والعائلات وعشاق الجوجيتسو.

ونجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تصدر ترتيب اليوم الأول للبطولة، فيما حلت أكاديمية أدما للفنون القتالية في مركز الوصيف، وكان المركز الثالث من نصيب منتخب وزارة الدفاع للجوجيتسو.

وأشاد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالأداء المميز للصغار والبراعم على البساط، وما أظهروه من عزيمة وإصرار على الفوز، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة والتواجد اللافت للأسر والعائلات، بما يعكس إدراكهم للأهمية الكبرى لهذه الرياضة وفوائدها الذهنية والجسدية على الأطفال ومساهمتها في تعزيز قدراتهم وبناء أجيال متمكنة بوسعها المساهمة بفاعلية في تحقيق الإنجازات ورفع اسم الوطن عالياً على الصعد كافة.

وأضاف البطران: «لطالما حرصنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير منافسات خاصة بالفئات الأصغر سناً ضمن أجندة الموسم الحافلة بالبطولات التي تواكب أرفع المعايير العالمية، لمنحهم فرصة إبراز قدراتهم وتحفيزهم على التطور وتعويدهم على خوض المنافسات بقوة والأخذ بيدهم للمضي قدماً نحو احتراف اللعبة.

ويعكس ذلك رؤيتنا الاستراتيجية في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات على صعيد الرياضة من خلال تعزيز انتشار اللعبة بين الأجيال الجديدة وتوسيع قاعدة الممارسين والتركيز على فئة الأطفال التي تمثل مستقبل جوجيتسو الإمارات. ونتوجه بالشكر إلى نادي شباب الأهلي لاستضافة البطولة والمساهمة في تقديمها بصورة مميزة».

تحدٍ والتزام

وقال أنطونيو إيناسيو، المدير الفني لنادي شباب الأهلي: «نشارك في هذه البطولة المهمة وفريقنا مستعد كلياً لخوض النزالات، حيث يواصل لاعبونا إظهار قدر كبير من الالتزام بالتدريب، كما يحققون مزيداً من التطور نتيجة الجهود الكبيرة الذي نبذلها في صقل مواهبهم».

وتابع: «تشكل المشاركة في البطولات عاملاً محورياً وتحدياً حقيقياً للاعبين، ولا سيما في بطولات مهمة مثل بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، حيث يواجهون لاعبين يستخدمون أساليب متنوعة وبقدرات متفاوتة، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويساعدهم في التعرف إلى تقنيات وطرق مبتكرة في النزال».

أجواء حماسية

وأظهر اللاعبون مستويات عالية من التنافسية والحماس للفوز بالنزالات طوال منافسات اليوم الأول من البطولة، مع تشجيع وهتافات الجماهير الحاضرة بقوة، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم بالأجواء التي تميزت بها البطولة وأشادوا بجهود كوادر اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم البطولة وتقديمها وفق هذا المستوى من الاحترافية.

وقالت شادية عباس، والدة اللاعبة تاليا عبد الهادي المشاركة في البطولة من نادي تريبل سيفن: «تمارس تاليا رياضة الجوجيتسو منذ ثلاث سنوات وأنا هنا لدعمها وتشجيعها، إذ لطالما كنت من أبرز داعميها لممارسة هذه الرياضة ودوماً ما أدعو الجميع لمنح أبنائهم فرصة ممارسة هذه الرياضة والاستفادة من مزاياها العديدة».

وقالت رهام محمد حسني، والدة اللاعب أنس ضياء الدين شاهين من نادي الفجيرة للفنون القتالية، الفائز بذهبية وزن 28 كجم: «سعيدة جداً بهذا الإنجاز الذي حققه أنس ، وأرجو أن يمنحه حافزاً للاستمرار وتقديم المزيد. وهو يمارس رياضة الجوجيتسو منذ عام واحد فقط، إلا أنه أظهر شغفاً كبيراً وموهبة مميزة فيها، كما أن الدعم الكبير لهذه الرياضة هنا في الإمارات وتنظيم عدد كبير من البطولات مكنه من إحراز التقدم سريعاً».

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