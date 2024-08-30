يورغن كلوب: ضرورة تعزيز التغطية الإعلامية لدورة الألعاب البارالمبية

المصدر: وكالات

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طالب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المحطات التليفزيونية بعرض المزيد من منافسات دورة الألعاب البارالمبية، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحرص كلوب على مشاهدة صديقه فويتك تشيز، وهو يتنافس في لعبة الريشة الطائرة البارالمبية أمس الخميس، حيث يعتبر قصته هي "الأكثر إلهاما التي سمعها على الإطلاق"

وتم بتر ساق تشيز اليسرى بعد كسر ركبته في اصطدام مع حارس مرمى أثناء لعب كرة القدم عام 2001 قبل أن يصبح بطلا بارالمبيا أربع مرات لألمانيا في منافسات ألعاب القوى.

وساعد تشيز /44 عاما/ لاحقًا مبتوري الأطراف في البلدان النامية في الحصول على أطراف صناعية مجانا بعد شراء قارب والشروع في الإبحار به حول العالم.

يعتقد كلوب، الذي كان صديقا لتشيز منذ أن التقيا في مباراة كرة قدم خيرية عام 2002، أن الرياضة لديها القدرة على تغيير العالم، معربا عن شعوره بأن الدورة البارالمبية الحالية تستحق المزيد من إلقاء الضوء عليها من جانب وسائل الإعلام.

وقال كلوب /57 عاما/، الذي رحل عن ليفربول هذا الصيف: "أحرص دائما على متابعة الألعاب البارالمبية، قدر الإمكان، لأن هذا يمثل تحديا بالفعل للبدء من جديد".

أضاف كلوب "في الوقت الحاضر، ينبغي أن يكون الأمر أسهل مع كل الأشياء التي يتم بثها عبر الإنترنت، لكنني أعتقد أننا جميعا مستعدون لمشاهدة أكثر مما يتم عرضه الآن".

أوضح المدرب الألماني "قبل بضعة أسابيع فقط، كانت لدينا دورة الألعاب الأولمبية هنا وكان لديهم المزيد من الكاميرات بالطبع. يتعين علينا البدء في تسليط الأضواء على الألعاب البارالمبية أيضا".

وشدد كلوب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "البث هو عمل تجاري بنسبة 100%، وأنا أفهم ذلك، ولكنني أعتقد حقا أنه يتعين علينا إظهار المزيد لأنه أمر مشجع ورائع للغاية".

واختتم كلوب حديثه قائلا "لقد شهدنا الألعاب الأولمبية هنا في باريس، وقبل ذلك كان العالم يعيش في أزمة كبيرة، ولكننا نسينا الأمر خلال إقامة الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين ونصف الأسبوع، لأن هذا ما يمكن أن تفعله الرياضة وهذا ما يمكن أن تفعله الألعاب البارالمبية أيضا. لا يوجد فرق على الإطلاق".

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