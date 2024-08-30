أحمد الفلاسي: فرسان الإرادة جاهزون لفصل مشرق في «بارالمبية باريس»

المصدر: باريس- البيان

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، أن إصرار فرسان الإرادة والتحدي على رفع راية الإمارات عالية خفاقة في أكبر المحافل العالمية، مصدر فخر واعتزاز، ونموذج يحتذى به لجميع الرياضيين. جاء ذلك خلال زيارة معاليه، أمس، لمقر إقامة بعثة الإمارات المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، والاطمئنان على أحوالهم، وتحفيزهم قبل خوضهم منافسات الدورة، اعتباراً من اليوم

. وترأس معاليه وفداً ضم غانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة. وكان في استقبال معاليه، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس بعثة الإمارات في «باريس 2024»، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأشاد معاليه بما أظهره أبطال وبطلات الإمارات من عزيمة وإرادة خلال تحضيراتهم للمشاركة بارالمبية باريس. وقال معاليه: «لطالما كان إصرار فرسان الإرادة على رفع راية الإمارات عالية في أكبر المحافل العالمية، مصدر فخرنا، ونحن على ثقة بأن مشاركتهم في دورة باريس البارالمبية، ستكتب فصلاً جديداً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية».

وأضاف: «نحن بدورنا سنواصل دعم ورعاية أبطالنا من أصحاب الهمم، ليكون نجاحهم متميزاً ومستداماً على الساحة الدولية، وليواصلوا تقديم نموذج يُحتذى للارتقاء برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة». ومن جانبه، عبّر محمد فاضل الهاملي عن سعادته بزيارة معالي وزير الرياضة، مؤكداً أنها تمثل حافزاً كبيراً للاعبين واللاعبات قبل انطلاق المنافسات، خاصة أن جميعهم لديهم التصميم على بذل قصارى جهدهم، والحفاظ على مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.

واطلع معالي الوزير على مرافق قرية الرياضيين في باريس، واطمأن على توفير كافة سبل راحة بعثة الإمارات، وزار جناح انتخابات مجلس الرياضيين باللجنة البارالمبية الدولية، المقامة على مدار أيام الدورة، ومرشح لعضويته سيف النعيمي، لاعب منتخب الإمارات للرماية. على صعيد متصل، تنطلق اليوم أولى منافسات الإمارات بـ 3 رياضات، وهي الدراجات والرماية وألعاب القوى.

ففي الدراجات يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق 1000 متر لفئة (C5) في الفترة الصباحية، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية. وفي الرماية، تخوض اللاعبتان عائشة المهيري وعائشة الشامسي، تصفيات مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء وقوف «مختلط» لفئة (SH2)، على أن تقام نهائيات نفس المسابقة في الفترة المسائية. وفي ألعاب القوى، تخوض كل من نورة الكتبي وذكره الكعبي منافسات مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32).

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