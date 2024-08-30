ضحى البشر تشارك في برنامج دراسي دولي متقدم للشراع الحديث

المصدر: دبي - البيان

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تشارك ضحى محمد البشر، لاعبة منتخب الإمارات الوطني للشراع الحديث، وبطلة العرب 2024، في برنامج الدراسات الدولية المتقدمة في مجال التدريب، كأول مدربة مواطنة وخليجية تخضع لتأهيل دولي مكثف، في إطار اهتمام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بتأهيل وصقل الكوادر الوطنية لقيادة المنتخبات الوطنية والفرق في المستقبل.

وتأتي مشاركة ضحى محمد البشر في هذا البرنامج العالمي، والمعد والمصمم من قبل الاتحاد الدولي للرياضات الشراعية الحديثة، كمنحة من قبل المؤسسة الدولية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، بعد مشاركة واجتياز بطلتنا لدراسات المستوى الثالث التي نظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، بإشراف الخبير العالمي في التدريب تيم كروس.

وسيخضع المشاركون في البرنامج، والذين يمثلون عدة بلدان حول العالم، لبرنامج مكثف في بريطانيا لمدة 7 أسابيع متتالية، تبدأ في مدينة ساوثهامبتون، بداية من الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وتستمر حتى العشرين من شهر أكتوبر القادم، حيث ينتقل المشاركون حول عدة مناطق، من بينها روتلاند لتطبيق الدراسات، وتنفيذ البرامج النظرية والعملية، بإشراف خبراء هذه الرياضة من قبل الاتحاد الدولي.

وتمتلك ضحى سجلاً حافلاً مع المنتخب الوطني، إذ توجت شهر فبراير الماضي كبطلة للعرب، بعدما نجحت في الفوز بذهبية الكا 6 فتيات، ضمن البطولة العربية السادسة عشرة في الكويت، فيما حققت ميدالية برونزية في نفس الفئة، ضمن دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر العام الماضي.

وسجلت بطلتنا هذا العام مشاركات ناجحة مع المنتخب الوطني، حيث نالت ذهبية الكا 6 بنات، ضمن مهرجان الرباط الدولي بالمملكة المغربية، وفضية بطولة البارح الدولية في مملكة البحرين، وبرونزية الكا 6 في بطولة المضيق.وشاركت ضحى محمد البشر، كعضو في برنامج مبادلة للتميز، في دورة تدريبية قصيرة على رياضة الإبحار في شيكاغو.

إشادة

وحرص محمد عبد الله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، على توجيه الشكر الجزيل إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم والمتابعة المتمثل في الجهود المتصلة من قبل برنامج التضامن الأولمبي، الذي يوفر الفرص لتأهيل الكوادر في مختلف التخصصات، حيث تأتي مشاركة البطلة ضحى البشر، استمراراً لما بدأته في الدراسات الدولية التي أقيمت العام الماضي، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين.

كما أشاد محمد العبيدلي بالتعاون الكبير بين مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والاتحاد الدولي للرياضات الشراعية الحديثة، والذي تجسد في أكثر من صورة، ومن بينها تأهيل كوادرنا الوطنية عبر الدراسات التي أقيمت في أبوظبي، بإشراف الخبير تيم كروس، ومنحة برنامج الدراسات العالمية التي ستشارك فيها ضحى كأول مدربة مواطنة تنضم إلى هذا المستوى العالمي.

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