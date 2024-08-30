«صيفنا رياضي» يجمع منتسبي «دبي الرياضي» و«إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي، يوماً رياضياً حافلاً بالنشاط والحيوية لمنتسبي مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، بمشاركة عدد من منتسبي مركز دبي التجاري العالمي، وحضر الفعالية وشارك فيها كل من:

سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وحقق فريق مجلس دبي الرياضي لكرة القدم، الفوز على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 – 1 خلال شوطي المباراة، التي شهدت تقديم لمحات فنية وأداء كروي وبدني عالٍ، يؤكد تمتع منتسبي المؤسستين بلياقة بدنية عالية، ما أضفى أجواء من الندية والمتعة على المباراة، كما التقى عدد من منتسبي المجلس والإسعاف في مباريات بادل في ملاعب البادل العديدة بعالم دبي للرياضة، وقدم اللاعبون لمحات، أكدت مهاراتهم وإجادتهم اللعب في هذه الرياضة واسعة الانتشار.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها أسبوعياً في عالم دبي للرياضة، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ومركز دبي التجاري العالمي، والتي ضمت فعاليات ومباريات لمنتسبي نادي ذخر للرجال والسيدات، وكذلك منتسبي الإسعاف، وعمال شركات التوصيل، وعدد من المؤسسات الأخرى.

كما يأتي اليوم الرياضي ضمن الفعاليات والبرامج العديدة التي يضمها برنامج مبادرة «صيفنا رياضي» السنوية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع المشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة خلال فترة الصيف، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية، التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع.

وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تقام في مختلف مناطق دبي، وتهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والناشط البدني خلال فترة الصيف، وتتضمن فعاليات شاطئية وبحرية وثلجية ومائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق.

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