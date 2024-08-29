«ملهمة نجاح» في احتفالية «فتيات الشارقة» بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بيوم المرأة الإماراتية، وذلك بمركز الرحمانية بالشارقة، وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان «ملهمة نجاح»، حيث تم استضافة نور صالح البلوشي، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة والحكمة الشطرنجية والحاصلة على شهادة مدرب شطرنج، وتحدثت اللاعبة عن مسيرتها في لعبة الأذكياء، وكيف وصلت إلى القمة وانتقلت من اللعب إلى التحكيم وأيضاً الحصول على دورة للتدريب، لتكون لاعبة وحكمة ومدربة، وقدمت نصيحة للاعبات زميلاتها في اللعبة لاستغلال الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهن.

ووجهت نور البلوشي الشكر إلى القيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير بالمرأة من خلال التمكين في المجتمع، كما وجهت الشكر إلى إدارة النادي على الجهود المبذولة من أجل تطوير لعبة الأذكياء ونشرها بين فئات المجتمع.

وتضمنت الفعالية حلقات تدريب لعبة الشطرنج وركن للتلوين ومسابقات مختلفة للجمهور.

وفي نهاية الفعالية قامت الأستاذة آمنة الملا، المدير التنفيذي للنادي، بتكريم نور صالح البلوشي ومركز الرحمانية على دعمهم ومشاركتهم لإنجاح هذا الحدث.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على حرص إدارة النادي على الاحتفال سنوياً بيوم المرأة الإماراتية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، تقديراً لجهود المرأة ومساهماتها الكبيرة في بناء الدولة ونهضتها، وتحقيق رؤيتها المستقبلية، مشيرة إلى أن يوم المرأة الإماراتية بات مناسبة وطنية مهمة للتعبير عن الاعتزاز والتقدير لكل الإنجازات التي حققتها المرأة، في ظل قيادة داعمة ومؤمنة بأهمية دورها ومشاركتها في كافة مجالات العمل الوطني والاجتماعي، بوصفها شريكاً رئيسياً في بناء الدولة ومستقبلها.

وأضافت نجلاء الشامسي: إن الاحتفال بهذا اليوم، يعكس جهود القيادة في تمكين المرأة الإماراتية ودعمها للوصول إلى ما هي عليه اليوم من مستوى متقدم، فابنة الإمارات تتولى أرفع المناصب القيادية، متسلحة بالعلم والمعرفة والقدرة على الإبداع والابتكار والتخطيط المستقبلي في العديد من المجالات ما يجعلها نموذجاً نفخر به عربياً وعالمياً.

ونوهت إلى أن إقامة فعالية يوم المرأة الإماراتية يؤكد اهتمام النادي والحرص على المشاركة في الحدث الوطني، وأيضاً تطبيق شعار «نتشارك للغد» من خلال المشاركة مع فئات المجتمع وتكريم اللاعبات البارزات والقدوة في المجتمع.

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