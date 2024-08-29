بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تمنح أصحاب المراكز الأولى 600 نقطة تصنيفية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وتستمر حتى الأحد المقبل في نادي شباب الأهلي بدبي، وتشهد حضوراً قوياً لنخبة من أبطال اللعبة من مختلف أنحاء العالم في ضوء منحها الفائز بالمركز الأول في كل فئة 600 نقطة تصنيفية.

وتبدأ البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بمنافسات البراعم والأشبال في اليوم الأول ويشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الناشئين والأساتذة على أن يتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن البطولة تعد فصلاً جديداً من فصول التعاون المثمر بين الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP وتشهد منافسات قوية بين نخبة من أقوى أبطال اللعبة في العالم.

وأكد حرص اتحاد الجوجيتسو على تنظيم البطولات على مدار العام وفق أعلى معايير الجودة، منوهاً إلى أن هذه البطولة تمنح اللاعبين فرصة التنافس وسط أجواء حماسية والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية لخوض الاستحقاقات القادمة إلى جانب توفير تجربة تلبي تطلعات الجمهور من عشاق الجوجيتسو وأسر اللاعبين لتشجيع أبنائهم في هذا الحدث الفريد.

من جانبها أكدت مارينا روبيرو، مدربة نادي بني ياس حرص النادي على مشاركة عدد كبير من لاعبيه بمختلف فئات البطولة معربة عن ثقتها بقدرتهم على تقديم أداء جيد والفوز بالميداليات وتوجهت بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على مواصلة تنظيم البطولات المتميزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز