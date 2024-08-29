إصابة توقف منافس دجوكوفيتش وتصعد به إلى الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

المصدر: وكالات

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وصل حامل اللقب نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثالث في بطولة امريكا المفتوحة للتنس مساء الأربعاء عندما اضطر منافسه إلى التوقف في المجموعة الثالثة من مباراتهما بسبب إصابة.

وتقدم دجوكوفيتش 6-4 و6-4 و2-صفر على مواطنه الصربي لاسلو جيري، الذي انسحب. وكان جيري متقدما 4-2 في المجموعة الثانية عندما بدا أنه يعاني من آلام في الورك، وتفقده أحد المدربين في وقت لاحق من المجموعة.

هذا الفوز هو رقم 90 لدجوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة، ما سمح له بتحقيق العدد الأكبر في جميع البطولات الأربع الكبرى. وسيلعب بطل البطولات الأربع الكبرى للمرة الرابعة والعشرين ضد المصنف 28 أليكسي بوبيرين يوم الجمعة.

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