الهاملي: «البارالمبية» فرصة لـ«فرسان الإرادة» لمواصلة مسيرة الفخر

المصدر: باريس - البيان

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شارك محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، عضو اللجنة الدولية، رئيس بعثة الإمارات في الألعاب البارالمبية «بارالمبية باريس 2024»، في حمل شعلة الدورة أول من أمس في جولتها الأخيرة بباريس قبل وصولها إلى مقر افتتاح الدورة مساء اليوم في المسافة الواقعة بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد.

وتناوب أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية، في اليوم الأخير، على حمل الشعلة التي طافت ما يقرب من 50 مدينة منذ وصولها إلى الشواطئ الفرنسية يوم الأحد الماضي قادمة من ستوك ماندفيل في بريطانيا، مسقط رأس الألعاب البارالمبية بعد مرورها تحت القنال الإنجليزي.

وعبر الهاملي عن تقديره للجنة المنظمة الفرنسية للألعاب البارالمبية، والاحتفاء المجتمعي بمسيرة شعلة الدورة في شوارع باريس، وتقدير الجماهير لفعاليات هذه الدورة المميزة.كما حرص الهاملي أمس على لقاء أعضاء بعثة الإمارات في قرية الرياضيين، وطالبهم فيه ببذل قصارى جهدهم ليكونوا عند حسن الظن وتجسيد الطموحات الموضوعة عليهم طوال الفترة الماضية.

وقال: «أصحاب الإرادة دائماً ما يؤكدون أنهم على قدر التحدي، ومسيرة إنجازات الإمارات في الألعاب البارالمبية على مدار آخر 24 عاماً، والتي شهدت تتويجهم بـ22 ميدالية ، تشهد لهم بذلك». وأضاف: «ستكون «باريس 2024» فرصة لهم لمواصلة هذه المسيرة المكللة بالفخر».

وواصل لاعبو بعثة الإمارات تدريباتهم في العاصمة الفرنسية باريس استعداداً لانطلاق منافسات الدورة، حيث ستكون البداية بألعاب القوى والرماية والدراجات اعتباراً من الغد. وكثف الثلاثي محمد الكعبي، ونورة الكتبي، وذكره الكعبي، لاعبو منتخب الإمارات لألعاب القوى البارالمبي من تدريباتهم البدنية، استعداداً لمشاركتهم في منافسات دفع الجلة، تحت إشراف مدربهم صلاح العيوني في الصالة الرياضية بمركز «أوجستي ديلون» الرياضي.

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