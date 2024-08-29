دبي تستضيف سباق «لي تاب» العالمي للدراجات

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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تواصل دبي استضافة كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية بعد الإعلان عن سباق «لي تاب دبي» للدراجات الهوائية الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يوم 2 فبراير المقبل والمقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية «تور دي فرانس» ليشكل إضافة مهمة لفعاليات رياضة الدراجات الهوائية بالدولة.

وتنظم الحدث شركتا بيلتون، وبي كول للفعاليات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية شركة شكودا للسيارات، ويعد السباق هو الأشهر المخصص للهواة الذي يضع المشاركين في أجواء من فخامة وتاريخ طواف فرنسا للدراجات الهوائية الأعرق في العالم ليقدم للمتسابقين تجربة فريدة من خلال المرور على أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي.

جاء الكشف عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلم أمين عام مجلس دبي الرياضي على هامش المؤتمر نسخة من القميص الرسمي لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، كما تسلم قميص فريق المجر الذي قدمه ممثلون عن غرفة التجارة المجرية الذين حضروا المؤتمر، وأكدوا مشاركة أكثر من 50 دراجاً من منتسبيهم في السباق، كما تم خلال المؤتمر الصحافي الكشف عن القميص الرسمي لسباق لي تاب دبي المميز الذي يحمل أهم معالم دبي.

وانضمت دبي بذلك إلى قائمة المدن العالمية التي تستضيف هذا الحدث الذي انطلق في فرنسا عام 1993 وتم تنظيمه للمرة الأولى خارج فرنسا في عام 2015، حيث انتقل تدريجياً على عدد من المدن في مختلف القارات ليصل إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال سباق دبي الذي سيجمع آلاف المشاركين من هواة الدراجات الهوائية في الإمارات ومن مختلف دول العالم.

مسارات السباق

ويتضمن السباق 4 مسارات، يمتد المسار الأول لمسافة 110 كيلومترات، كما يمتد المسار الثاني لمسافة 60 كيلومتراً، ويمتد مسار السباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً وهو مخصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات، وسيمر السباق حول أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي، وسيتم الإعلان عن مسار وتفاصيل السباق في مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق من العام الجاري.

وستقام ضمن فعاليات الحدث قرية السباق التي ستكون مكاناً لخط بداية ونهاية السباق، كما سيتم إعداد برنامج للعائلات يشمل العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية يقام في القرية على هامش السباق، كما سيتم إطلاق عدة سباقات تدريبية خلال شهر سبتمبر المقبل لتأهيل المشاركين استعداداً لمنافسات السباق. ويتواصل باب التسجيل للمشاركة في السباق على ثلاث مراحل مختلفة.

حيث يستمر التسجيل للمشاركة في سباق السرعة حتى يوم 30 سبتمبر المقبل ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق التحمل حتى 31 ديسمبر المقبل فيما يستمر التسجيل للمشاركة في سباق النهاية حتى 01 - 02 - 2025. وتقام فعاليات السباق على مدار يومين .

حيث يشهد يوم 1 فبراير المقبل إقامة فعاليات العائلة التي يتم فيها إعداد برنامج رياضي وثقافي واجتماعي مكثف للأطفال وجميع أفراد العائلة، وتقام يوم 2 فبراير المقبل منافسات السباق. وتم في المؤتمر الصحافي عرض جائزة سباق طواف فرنسا (تور دي فرانس) والقمصان الرسمية للفائزين بمختلف مراحل النسخة الأخيرة من (تور دي فرانس) مع توقيع الفائزين فيها.

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