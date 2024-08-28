دبي تستضيف سباق "لي تاب" العالمي للدراجات الهوائية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: وام

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تستضيف دبي في الثاني من فبراير 2025، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط سباق (لي تاب دبي) للدراجات الهوائية، أشهر سباق مخصص للهواة، المقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دي فرانس).

تنظم السباق شركتا بيلتون، وبي كول للفعاليات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية شركة سكودا للسيارات.

وجرى الإعلان عن الاستضافة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر مجلس دبي الرياضي، وتم فيه الكشف عن تفاصيل الحدث الذي سيكون إضافة مهمة لفعاليات رياضة الدراجات الهوائية بالدولة.

وتسلم سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نسخة من القميص الرسمي لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكذلك قميص فريق المجر الذي قدمه ممثلون عن غرفة التجارة المجرية الذين حضروا المؤتمر وأكدوا مشاركة أكثر من 50 دراجا من منتسبيهم في السباق.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن القميص الرسمي لسباق "لي تاب دبي" الذي يحمل صور لأهم معالم دبي.

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