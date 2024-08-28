محمد المطيوعي يحرز فضية كأس آسيا للمضمار

المصدر: بانكوك - البيان

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فاز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي بالميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية بكأس آسيا للمضمار، التي انطلقت، أمس، في تايلاند، ويشارك فيها المنتخب بسبع دارجين في فئات الرجال والسيدات والشباب.

ونجح محمد المطيوعي في التتويج بالميدالية الفضية عقب تحقيق رقم جديد للإمارات بزمن 4:29.7 دقائق في مسافة 4 كيلو مترات، وبمعدل سرعة وصل إلى 53 كيلو متراً في الساعة، متأخراً عن بطل السباق الكوري بارك سانج، الذي حقق زمن 4:25.9 دقائق، بينما حل دراج كازاخستان ماكسيم في المركز الثالث.

والميدالية هي الثالثة لمحمد المطيوعي على المستوى الآسيوي، بعدما نجح في إحراز فضية بطولة آسيا للهند في نفس التخصص المطاردة الفردية، كما أحرز منذ شهرين فضية البطولة الآسيوية للطريق بكازاخستان، كما يحتل المطيوعي المركز السابع في التصنيف العالمي للمطاردة الفردية.

ويبحث المنتخب عن التتويج بميداليات قارية جديدة خلال البطولة، ومنها في المطاردة الفرقية، وسباقات التخصص الأومنيوم، والإقصاء، والماديسون، بوجود أبطال المنتخب بقيادة أحمد المنصوري، عبدالله جاسم، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، إضافة إلى محمد المطيوعي.

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