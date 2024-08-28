«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يختتم معسكر جورجيا بمكاسب مهمة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فقرات المعسكر التدريبي الذي نظمه النادي في جورجيا لرياضتي التايكواندو والجودو وضم 32 لاعباً واستمر 15 يوماً، وأقيم ضمن خطط النادي الهادفة لتعزيز مواهب اللاعبين وتطويرها واستعداداً للموسم المقبل.

وثمن أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي مما ساهم بنجاح المعسكر التدريبي ووصفه بالمميز، مؤكداً أن التجمع التدريبي حقق مكاسب مهمة في تطوير اللاعبين وتزويدهم بالخبرات الفنية وخوض المنافسات الودية ومقدراً الجهود التي بذلتها إدارة التدريب الرياضي للنادي لتحقيق الأهداف المرسومة للتجمع الرياضي التدريبي.

وتزامناً مع المعسكر التدريبي عقد أحمد العويس وعضو مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي اجتماعاً تشاورياً مع سعادة تريستان جلوبياني رئيس جامعة جورجيا الحكومية للتربية الرياضية بحضور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي وبحث اللقاء أهمية التعاون بين النادي وجامعة جورجيا في الجوانب العلمية والتدريبية والمهنية للاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين

كما وبحث النادي سبل تطوير رياضة الكاراتيه مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكاراتيه العالمية للأطفال محمد سعيد بمقرها الرئيسي بالعاصمة الجورجية تبليسى، ومع مدرب نادي ديجو تبليسي للتايكواندو.

وأكد أحمد العويس أنه سيتم بحث المعطيات التي أفرزها معسكر جورجيا الرياضي للاستفادة من المكاسب المتحققة وبما يساهم بتوفير فرصة تطور الرياضيين وصولاً لمنصات التتويج العالمية ومعبراً عن سعادته للمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون في التدريبات وأيضاً في المنافسات الودية مع الفرق الجورجية، وكذلك خلال إحدى البطولات المحلية التي شاركوا بها.

وكان لاعبو التايكواندو قد شاركوا في بطولة محلية أقيمت في العاصمة تبليسي وتمكنوا من إحراز 9 ميداليات برونزية و3 فضيات، بينما خاض لاعبو الجودو منافسات ودية مع فرق جورجية وتمكنوا في أغلبها من تحقيق نتيجة الفوز.

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