بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لعام 2024، والتي يستضيفها نادي شباب الأهلي في دبي بداية من الجمعة وحتى الأحد.

وتشهد البطولة مشاركة 1400 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، حيث يسجل اليوم الأول منافسات فئة البراعم، واليوم الثاني الناشئين والأساتذة واليوم الثالث الهواة والمحترفين.

وتمنح هذه البطولة الفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وتستقطب نخبة أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الراغبين في تعزيز فرصهم في المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتأهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في ختام الموسم.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باهتمام محلي ودولي كبير وتشكل محطة مهمة لجميع اللاعبين. وتتمتع هذه الجولات بأعلى معايير التنظيم والاحترافية، ما يجعلها المنصة المثالية لجذب نخبة لاعبي الجوجيتسو المحترفين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتابع: «من أهم مكاسب البطولة أيضاً، التركيز على فئات الأطفال والبراعم من مختلف المراحل السنية والذين يمثلون مستقبل الرياضة وركيزة تطورها في السنوات القادمة، بما ينسجم مع خطط الاتحاد لاكتشاف ودعم المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً».

وقال طارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «تهدف بطولات رابطة أبوظبي إلى لعب دور محوري في تطوير هذه الرياضة وتعزيز انتشارها على مستوى العالم، استناداً إلى مكانة أبوظبي العالمية موطناً لأقوى البطولات والفعاليات ووجهة للأبطال من مختلف دول العالم».

وقال إيغور سيلفا، مدرب أكاديمية كوماندو جروب: «لطالما شكلت بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو محطة مهمة للاعبينا، لذا نحرص على الاستعداد جيداً والتدرب بشكل مكثف لتسجيل مشاركة قوية في البطولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها. ونشيد بنجاح رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو واتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم بطولات عالمية المستوى، تساهم في تطوير رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي.».

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