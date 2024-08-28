«القرين» يفوز بكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز فريق القرين الكويتي لقب النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات، التي أقيمت منافساتها في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة 4 فرق، على مدار 4 أيام. وجاء تتويج الفريق الكويتي بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الغرافة القطري 71 - 55، ليأتي الأخير ثانياً.

وجاء فريق صلالة العماني ثالثاً بعد فوزه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 52 - 39.وهنأت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، الفريق الفائز وجميع الفرق المشاركة في النسخة الأولى من الكأس على ما حققوه من تميز.

وتوجهت بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها وأياديها البيضاء، في جميع المجالات لتعزيز دور المرأة، وهو ما تم ترجمته بإقامة هذه البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز