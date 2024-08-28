عبدالله الشرقي: طموحاتنا في بناء الأجسام عالمية

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن طموحات رياضة بناء الأجسام في الدولة عالمية بعد تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي في الفترة الأخيرة.

مؤكداً أن الثقة كبيرة بلاعبينا لمواصلة الحصاد المميز في بطولة العالم التي ستستضيفها اليابان من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل بمشاركة مجموعة من اللاعبين سيكون الرهان عليهم في أكبر المحافل الدولية.

وأضاف الشرقي لـ«البيان»، إن المنتخب يضم مواهب واعدة قادرة على وضع بصمة مميزة في مختلف الفئات لكبرى البطولات الدولية إضافة إلى وجود عدد من أبطال اللعبة الذين مثلوا الدولة خير تمثيل في الاستحقاقات الخارجية، مهنئاً أبطالنا على النتائج المميزة التي تحققت باسم الدولة من بينها حصد 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان الشقيقة أخيراً.

إضافة إلى إحراز 8 ميداليات ملونة في بطولة آسيا لبناء الأجسام في منغوليا، حيث تعد هذه الإنجازات مؤشراً جيداً قبل أبرز الاستحقاقات الخارجية.وأشاد الشرقي بمنظومة العمل والجهود المبذولة في اتحاد اللعبة، وقال إن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد وتراكم الخبرات بسواعد إماراتية وراء تحقيق العديد من الإنجازات سواء على الصعيد الآسيوي أو العالمي.

معرباً عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية في اتحاد اللعبة الذين أثبتوا كفاءتهم في إدارة مختلف الفعاليات والبطولات سواء في الجانب التنظيمي أو الجانب الفني والتحكيمي، إضافة إلى وجود لاعبين قادرين على اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

وأشار الشيخ عبدالله الشرقي إلى أنهم حريصون على دعم كل ما يخدم رياضة الإمارات في مختلف الأنشطة والجوانب سواء ما يتعلق برياضتي بناء الأجسام واللياقة البدنية والرياضات الأخرى وهي القوة البدنية ومصارعة الذراعين.

وأضاف: حريصون على رد الجميل للوطن ودعم كل ما يخدم المصلحة العامة وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة رياضة الإمارات، وسنكون دائماً في خدمة الجميع في القطاع الرياضي، وسنواصل العمل بإخلاص لدعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع عن طريق طرح الأفكار الجديدة وتبني المبادرات الهادفة وتحقيق الإنجازات باسم الإمارات.

فعاليات عالمية

وكشف رئيس اتحاد بناء الأجسام عن خطط المرحلة المقبلة في استضافة فعاليات عالمية مثل تنظيم أكبر المعارض الدولية رياضة بناء الأجسام، وقال: نتطلع مستقبلاً إلى تنظيم معرض دولي يعد من أكبر المعارض في العالم يضم بين جنباته كل التخصصات والمقتنيات للمهتمين بهذه الرياضة مثل الأجهزة والمعدات الرياضية.

إضافة إلى تسليط الضوء من خلاله على الطب الرياضي، ونحن في صدد الإعلان في الفترة المقبلة عن أخبار سارة وجديدة تعكس ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في تنظيم كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية.

شكر وتقدير

وتوجه الشيخ عبدالله الشرقي بالشكر والتقدير إلى مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على التعاون الدائم مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، متوجهاً بشكره وتقديره إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا بشكل فاعل في نمو وتطور رياضة بناء الأجسام.

مشيراً إلى أن الشراكة الدولية مع الاتحادات العربية والآسيوية والدولية حققت مكاسب إيجابية كبيرة وثمن دور ملاك الصالات الرياضية في الدولة، منوهاً إلى أن الكثير منها يتمتع ببنية تحتية متطورة واحترافية مما أسهم بأن يتدرب اللاعبون في ظروف فنية وبدنية احترافية قادت إلى تطور سريع في المستويات الجسمانية للاعبين، وختم:

إن بناء الأجسام الإماراتية تتمتع بوجود مدربين عالميين من المواطنين أو المقيمين ويعملون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مما يدعونا للفخر بذلك ويعزز توجهنا بالتعاون المشترك وتقديم الدعم الفني والإداري.

كما أشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بنادي «بينوس» الرياضي لمالكه أنيس بينوس الذي يستعد لتنظيم واحدة من أكبر البطولات في دبي بطولة «بينوس كلاسيك» في سبتمبر المقبل بمشاركة نجوم العالم، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولة بدانة الدنيا دبي والتي توقع أن تكون لها أصداء كبيرة خاصة في ظل تميز النسخة الجديدة بارتفاع قيمة الجوائز المالية إلى مليون و200 ألف، وبمشاركة متوقعة تصل إلى 700 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

إضافة إلى وجود طاقم تحكيمي دولي سيشرف على البطولة، مؤكداً سعيهم دائماً إلى تنظيم أقوى البطولات التي تخدم رياضة بناء الأجسام وتلبي تطلعات شريحة واسعة من ممارسيها مما يسهم في تحقيق الاستدامة الرياضية خاصة للاعبي منتخباتنا الوطنية إلى جانب حكام اللعبة من الإمارات.

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