«دبي البحري» يستضيف المسابقة الإقليمية لشراع أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث لأصحاب الهمم، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط خلال الفترة من 2 ـ 6 أكتوبر المقبل.

ويستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الدولي تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بمشاركة 6 منتخبات تمثل الأشقاء من سلطنة عُمان والكويت والمغرب والبحرين وسوريا، إضافة لمنتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتهدف المسابقة الإقليمية المرتقبة لدعم الفعاليات الرياضية المتعلقة بذوي التحديات الذهنية والنمائية، وتشجيع رياضة الشراع الحديث في مجتمعات الأولمبياد الخاص تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة، وأهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

فرصة

وبشأن تنظيم المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث لأصحاب الهمم أشار طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى أن المسابقة تستلهم اهتمام القيادة الرشيدة للإمارات بفئة أصحاب الهمم، وبتوفير كافة طرق وأساليب الدعم لهم، واعتماد الرياضات المختلفة كسبيل لدمجهم.

وقال الهاشمي: «نسعد بالإعلان عن تنظيم المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث، التي ستوفر فرصة للاعبينا لإثبات جدارتهم في هذه الرياضة الممتعة، وستدعم انفتاحهم على المنافسات الدولية، ونأمل أن تصبح دولة الإمارات عاصمة عالمية لتمكين أصحاب الهمم.

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر والثناء إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على استضافة المسابقة، وأتطلع للترحيب بالوفود المشاركة فيها في وطنهم الثاني الإمارات، وأتمنى أن تمثل المسابقة قيّمة حقيقية لحركة الأولمبياد الخاص، ولحياة كافة اللاعبين المشاركين فيها».

هدف

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن استضافة المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص تؤكد سعي النادي الحثيث لإبراز القدرات التنظيمية والفنية القائمة، وإتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم خاصة بعد ظهورهم الملفت في المشاركات الخارجية، وكذلك مشاركتهم الناجحة ضمن السلسلة الوطنية للشراع الحديث (بطل الإمارات).

وأضاف: إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عكف طوال المواسم الماضية على تهيئة الظروف لإشراك هذه الشريحة المهمة في المجتمع وثبت ضمن أجندته كرنفال (بحر دبي) لأصحاب الهمم الذي أقيمت منه نسختان في المواسم الماضية بمشاركة فعالة من منتسبي أندية الدولة،

أهمية

ومن جهته أكد الدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص على أهمية إقامة هذا الحدث الإقليمي بعد انضمام رياضة الشراع إلى أجندة رياضات الألعاب العالمية بعد أن كانت رياضة استعراضية.

وبدأ الإعداد لنشرها في مختلف برامج الأولمبياد الخاص، خاصة وأن جميع برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطل على بحار ومحيطات، وأنها من الرياضات التي تندرج تحت الرياضات الموحدة، أي يمكن مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص فيها مع أقرانهم في فريق واحد.

مما يحقق فلسفة الدمج وقبول الآخر، وهي من أهم ركائز الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، كما أن رياضة الشراع كانت من ضمن الرياضات التي شهدتها الألعاب العالمية أبوظبي 2019 وحققت الكثير من النجاحات، كما كانت من الرياضات التي ضمتها الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز